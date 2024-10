Canon lanceert drie nieuwe hybride RF-lenzen en de RF-S 7.8mm F4 STM DUAL-lens

Canon introduceert vandaag drie nieuwe toevoegingen aan haar RF-serie hybride lenzen. Deze maken deel uit van een steeds groter wordende L-serie primes en zoomlenzen voor het EOS R-systeem. Het gaat om de RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, RF 50mm F1.4L VCM en RF 24mm F1.4L VCM lenzen. Deze maken deel uit van een nieuwe productlijn hybride optica die volgens Canon essentiële videofuncties biedt, zoals een soepele irisring met een 11-lamellen tellend cirkelvormig diafragma, snelle en effectieve prestaties bij weinig licht, maar ook geavanceerde componenten en minimale focus breathing.

Belangrijkste kenmerken van de Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

Basis brandpuntsafstandsbereik met een groot diafragma van f/2.8 voor een breed scala aan opnamescenario’s

Uitstekende beeldkwaliteit en weerbestendige afdichting zorgen voor extra duurzaamheid, naast scherpe beelden met een hoog contrast dankzij twee Super UD-lenzen, één UD-lens, drie asferische lenzen plus ASC- en Super Spectra-coatings

Professionele elektronische parfocale scherpstelling en onderdrukking van focus breathing zorgen voor een consistente beeldhoek bij filmopnamen

Interne zoomfunctie betekent dat de lengte van de tubus constant is, wat beter is voor rigging, weerbestendigheid en een soepelere werking.

Soepele irisringbediening met 32 stappen tussen de stops (geen klikken) en een vergrendelingsschakelaar voor de ‘Auto’-stand

Cirkelvormig diafragma met 11 lamellen biedt geweldige artistieke controle over bokeh en highlights

Keuze uit witte hittebestendige coating of standaard zwart

Gewicht 1.115 g (wit), 1.110 g (zwart) exclusief statiefbevestiging

Afmetingen 88,5 mm (b) x 199 mm (l)

Belangrijkste kenmerken van de Canon RF 50mm F1.4L VCM

De natuurlijke brandpuntsafstand van 50 mm met een snel diafragma van f/1.4 is ideaal voor het maken van portretten en video’s bij weinig licht en video-opnamen met creatieve scherptedieptecontrole

Schitterende beeldkwaliteit dankzij twee asferische lenselementen en een UD-lens, plus Super Spectra- en ASC-coatings voor uitstekende scherpte en contrast

L-serie weerbestendige afdichting voor professionele duurzaamheid in uitdagende omstandigheden

Soepele irisringbediening met 32 stappen tussen de stops (geen klikken) en een vergrendelingsschakelaar voor de ‘Auto’-stand

Cirkelvormig diafragma met 11 lamellen biedt geweldige artistieke controle over bokeh en highlights

VCM- en Nano USM-motoren zorgen voor een soepele, snelle en stille autofocus

Custom-knop en bedieningsring maken het gemakkelijk om de camera-instellingen aan te passen en te regelen

Gewicht: 580 g

Afmetingen: Ca. 76,5 x 99,3 mm

Belangrijkste kenmerken van de Canon RF 24mm F1.4L VCM

De brandpuntsafstand van 24 mm met een snel diafragma van f/1.4 is ideaal voor het maken van opnamen van interieurs en landschappen bij weinig licht en video-opnamen met creatieve scherptedieptecontrole

Dankzij twee UD-lenzen en één asferische lens, plus Super Spectra-, SWC- en ASC-coatings voor superieure scherpte en contrast, is een uitstekende beeldkwaliteit gegarandeerd. De weerbestendige afdichting van de L-serie biedt professionele duurzaamheid in uitdagende omstandigheden

Soepele irisringbediening met 32 stappen tussen de stops (geen klikken) en een vergrendelingsschakelaar voor de ‘Auto’-stand

Het cirkelvormige diafragma met 11 lamellen biedt een sterke artistieke controle over bokeh en highlights

VCM- en Nano USM-motoren zorgen voor een soepele, snelle en stille autofocus

Custom-knop en bedieningsring maken het gemakkelijk om de camera-instellingen aan te passen en te bedienen

Filterhouder aan de achterzijde van de lens zorgt voor nog meer creatieve controle

Gewicht 515 g

Afmetingen: Ca. 76,5 x 99,3 mm

RF-S 7.8mm F4 STM DUAL-lens

Canon presenteert vandaag ook de innovatieve RF-S 7.8mm F4 STM DUAL-lens, ontworpen om realistische 3D-foto’s en -video’s van hoge kwaliteit toegankelijker te maken dan ooit tevoren. In combinatie met een APS-C-camerabody biedt deze lens een compacte en laagdrempelige instap in de wereld van spatial video – met behoud van de hoogwaardige optische prestaties van het EOS R System.

De lens levert een natuurlijk blikveld van 63 graden dat nauw aansluit bij het menselijk gezichtsvermogen, om ervaringen met een extra dimensie te creëren die emotionele diepte en levendig realisme bieden. De RF-S 7.8mm F4 STM DUAL-lens, die momenteel compatibel is met de EOS R71 (met mogelijkheden voor geleidelijke uitbreiding van compatibiliteit in de toekomst), stelt makers in staat spatial video vast te leggen die niet alleen kan worden ervaren op hoogwaardige VR-headsets, maar ook op smartphones via VR-brillen, cardboard-headsets en zelfs handheld weergaveapparaten voor geprinte beelden.

Met een praktisch gewicht van slechts 130 gram en een gebruiksvriendelijk STM AF-systeem biedt deze lens een breed scala aan 3D-opnamemogelijkheden voor foto’s en video’s. Iedereen kan zo met ruimtelijke foto’s en video’s levensechte opnamen maken van culturele voorstellingen, hoogwaardige productpresentaties of doorloopvideo’s voor onroerend goed en hotels. Voor een naadloze en efficiënte workflow wordt de EOS VR Utility app vernieuwd voor het maken van spatial video content voor Apple Vision Pro headsets, zodat beeldmateriaal dat is vastgelegd met Canon EOS VR System apparatuur bij gebruik van een Apple Mac computer kan worden geëxporteerd in MV-HEVC-codec.

Prijs en beschikbaarheid

De RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, RF 50mm F1.4L VCM en RF 24mm F1.4L VCM zijn vanaf november verkrijgbaar. De RF 70-200mm F2.8L IS USM Z voor een verkoopadviesprijs van 3659.99 euro, de RF 50mm F1.4L VCM voor 1619.99 euro en de RF 24mm F1.4L VCM voor 1779.99 euro. De RF-S 7.8mm F4 STM DUAL-lens is vanaf november verkrijgbaar voor een verkoop-adviesprijs van 549.99 euro. Ga voor meer informatie over deze nieuwe hybride lenzen naar www.canon.nl.