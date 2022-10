Sony Alpha 7RV: nieuwe spiegelloze camera met verwisselbare lens

Naast de fotografie mogelijkheden biedt de Alpha 7RV ook geavanceerde videomogelijkheden. Sony’s nieuwste camera biedt 8K 24/25p-video, 4K-video oversampled van 6,2K zonder pixel-binning, een efficiënte MPEG-H HEVC/H.265-codec, intra-opnamen, 10-bit 4:2:2-opnamen en nog veel meer voor een hoge beeldkwaliteit en flexibele nabewerking. Ook biedt de camera verbeterde objectherkenning voor een ongekende betrouwbaarheid bij real-time tracking, breathing compensation en de mogelijkheid om metadata van de camera te gebruiken voor nabewerking. Naast beeldstabilisatie in de body met Active modus, is de Alpha 7RV compatibel met een selectie van lenzen met ingebouwde beeldstabilisatie voor een nog stabieler opnamekader en vloeiende opnamen.

De Alpha 7RV is uitgerust met een nieuw kantelbaar en uitklapbaar LCD-scherm. Hiermee wordt het gemak van een kantelbare monitor gecombineerd met de flexibiliteit van een uitlapbare monitor. Daarnaast kent dit scherm een elektronische beeldzoeker met 9,44 miljoen pixels. De Alpha 7RV omvat ook twee CFxpress Type A/SDXC-compatibele mediasleuven, een gloednieuw menusysteem met touchscreen en een groot aantal aanpasbare functies. Professionals kunnen dankzij de Alpha 7RV bovendien hun workflow optimaliseren met een bijgewerkte connectiviteit. Gegevens kunnen op hoge snelheid worden overgezet via wifi (802.11ac) 2×2 MIMO of een bekabelde SuperSpeed USB 10Gbps-verbinding via een USB-C-poort. Naast efficiënte opnamen op afstand en transfers van foto- en videobestanden, ondersteunen nieuwe USB-streamingfuncties UVC/UACstreaming vanaf de camera in 4K (QFHD) met audio.

Naar aanleiding van feedback van professionals biedt de Alpha 7RV meerdere verbeteringen op de A7R-serie. Zo beschikt de Alpha 7RV een verbeterde warmteafvoer voor een lange opnameduur, een vernieuwd stof- en vochtwerend design, een duurzame behuizing van magnesiumlegering. De Alpha 7RV is ook compatibel met de nieuwe glazen screen protector, die gevoelig blijft voor aanrakingen en tegelijkertijd de LCD-monitor beschermt tegen vlekken en vingerafdrukken.

De nieuwe Alpha 7RV zal verkrijgbaar zijn in de Benelux voor €4500.