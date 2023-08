Samsung toont Dual UHD gaming-monitor Odyssey Neo G9

Volgens Samsung is de Odyssey Neo G9 van 57-inch de toekomst qua gamingmonitoren. Het is ’s werelds eerste Dual Ultra HD-gamingmonitor. Het gebogen scherm van 57-inch is net zo breed als twee UHD-monitoren van 32-inch. Dit levert een resolutie van 7.680 bij 2.160 pixels en een beeldverhouding van 32:9. Quantum Matrix-technologie stuurt Samsungs Quantum Mini LED-verlichting in het scherm aan dat beschikt over kleinere en afzonderlijke dimzones. Dit moet zorgen voor een scherp contrast, minder blooming en beter onderscheid tussen lichte en donkere delen van het scherm. De monitor haalt volgens Samsung het maximale uit de Quantum Mini LED-verlichting door deze te combineren met VESA Display HDR 1000.

De monitor beschikt over een 240Hz-vernieuwingsfrequentie en 1ms responstijd. Ook AMD FreeSync Premium Pro-technologie is aanwezig om beelden stabiel aan gamers te leveren zonder lag. De Samsung Odyssey Neo G9 biedt VESA-gecertificeerde DisplayPort 2.1-connectiviteit, HDMI 2.1 en een USB-hub. De monitor biedt ook Picture-in-Picture- en Picture-by-Picture-modi en wordt geleverd met een ergonomische standaard.

Naast de 57-inch Samsung Odyssey Neo G9 komt Samsung ook met de Odyssey Ark, een 1000R gebogen gaming-scherm van 55-inch met refresh rate van 165Hz en responstijd van 1ms. Het is een verbetering van de voorgaande generatie en komt met Samsung Multi View voor vier inputs tegelijk op et scherm. In het nieuwe Multi View kunnen gebruikers tegelijkertijd de input van drie HDMI-poorten en de DP1.4-aansluiting zien. Deze nieuwe DP-ingang ondersteunt ook 4K UHD-streams voor entertainment van hoge kwaliteit. Ook is er een toegevoegde Keyboard, Video en Muis-schakelfunctie toegevoegd.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Odyssey Neo G9 57” en 2023 Odyssey Ark zijn beschikbaar voor pre-orders vanaf Gamescom 2023 en de 2023 Odyssey Ark is beschikbaar voor pre-orders vanaf september. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

Lees meer over Samsung.