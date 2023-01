Samsung lanceert Odyssey Neo G7 43″ mini-led gaming-monitor

Tijdens de CES 2023 lanceerde Samsung nog andere monitoren, waaronder de Odyssey Neo G9, maar dit keer is het de beurt aan de Neo G7. De Samsung Odyssey Neo G7 (modelnaam: G70NC) is een mini-led gaming monitor van 43-inch met een 4K-resolutie (3.840 bij 2.160 pixels) met VESA Display HDR600 en HDR 10+-certificering. Het scherm maakt gebruik van de Quantum Matrix-technologie van Samsung. Door middel van Quantum mini-leds maakt het de ultrafijne en nauwkeurige controle van de opeengepakte leds mogelijk. Dit geeft jou als gebruiker volgens Samsung rijkere zwarttinten, levendigere kleuren en meer details.

De Odyssey Neo G7 is geschikt voor bij je pc, maar ook voor de nieuwste spelcomputers. De monitor is voorzien van een DisplayPort- en een HDMI 2.1-verbinding die geschikt is voor de nieuwste gameconsoles. Ook kun je je mobiele games op het grote 43-inch scherm spelen via wifi of bluetooth en je kunt zelfs simpelweg een controller aansluiten zonder console en genieten van een game in de cloud.

Het scherm heeft een refresh rate van 144Hz en responstijd van 1ms (MPRT). Haperen, input-latency en screen tearing moet tot het minimum beperkt blijven dankzij AMD FreeSync Premium Pro-ondersteuning. Dankzij Flex Move Screen kun je de schermgrootte aanpassen tussen de 43-inch en 20-inch. Via de Samsung Game Bar houd je de belangrijkste gegevens tijdens het gamen in de gaten, zoals je fps, beeldverhouding, hdr en variabele verversingssnelheid. Ook kun je hier instellingen snel wijzigen.

Advertentie

De Samsung Odyssey Neo G7 is tevens een slimme monitor dankzij de Samsung Smart Hub. Zo tover je dit model van een gaming monitor om tot een smart-tv met apps van diverse streamingdiensten.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Odyssey Neo G7 is vanaf begin februari beschikbaar. De adviesprijs is 1399 euro.