Samsung onthult nieuwe Odyssey, ViewFinity en Smart Monitor-producten

Samsung zet flink in op nieuwe monitoren en claimt zelfs een nieuwe generatie displaytechnologie in te luiden. Hoe dan ook, de Zuid-Koreaanse fabrikant pakt flink uit met Odyssey, ViewFinity en Smart Monitor-producten tijdens de CES in Las Vegas.

Odyssey Neo G9

De Odyssey Neo G9 Gaming Monitor (G95NC) is ’s werelds eerste dual UHD gaming-monitor. Dit model heeft een resolutie van 7.680 bij 2.160 pixels en een beeldverhouding van 32:9. Het 1000R curved display van 57-inch maakt gebruik van quantum mini LED-technologie met VESA Display HDR 1000-specificaties. DisplayPort 2.1-ondersteuning en een verversingssnelheid van 240Hz maken deze ultieme monitor voor gamers helemaal af.

Odyssey OLED G9

Tevens in de Odyssey-serie, de OLED G9-variant (G95SC). Dit model heeft een dual quad-HD resolutie met een 32:9-beeldverhouding. Deze monitor van 49-inch maakt gebruik van quantum dot technologie OLED-verlichting voor een ongelimiteerd kleurcontrast. Iedere pixel wordt afzonderlijk verlicht. Dit model heeft een responstijd van 0.1 ms en een verversingssnelheid van 240Hz. Via de Smart Hub kun je ook apps gebruiken van je favoriete streamingdiensten of gamestreamingdiensten.

ViewFinity S9

De ViewFinity S9 (S90PC) heeft een 5K-scherm van 27-inch en is echt geoptimaliseerd voor grafische ontwerpers. De resolutie bedraagt 5.120 bij 2.880 en samen met het brede kleurengamma van 99% DCI-P3 moet dit zorgen voor scherpe en levensechte details en kleuren. De ingebouwde Color Calibration Engine zorgt voor nauwkeurige schermkleuren en helderheid en lichtreflectie wordt zoveel mogelijk beperkt. De monitor heeft tevens usb-c- en Thunderbolt 4-aansluitingen om camera’s en andere apparaten aan te sluiten. Ook is er een 4K SlimFit-camera aanwezig voor videobellen en kun je de Samsung Smart Hub gebruiken.

Smart Monitor M8

Tot slot de Smart Monitor M8 (M80C). Dit model is naast een 27-inch ook als 32-inch verkrijgbaar. Beide schermen hebben een 4k-resolutie en zijn beschikbaar in vier verschillende kleuren, namelijk Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink en Warm White. Verstel en kantel het scherm voor de meest optimale hoek en maak gebruik van de SmartThings Hub om verbinding te maken met het slimme huis. Ook dit model heeft een geïntegreerde SlimFit-camera.

Prijzen en beschikbaarheid

Over prijzen en beschikbaarheid is nog niets bekend. Samsung heeft de nieuwe monitoren voorlopig enkel voor 2023 aangekondigd. Samsung stuurde helaas geen afbeeldingen mee bij dit persbericht, dus we danken flatpanelshd voor de foto’s.