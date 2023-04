Review: OM System OM5 compacte MFT-systeemcamera

Aantrekkelijke specificaties

We beginnen met de meest aansprekende specificaties van de OM5. Te beginnen met de 5-assige beeldstabilisatie met sensorshift. Die haalt tot 6,5 stops en met de compatibele Sync-IS-objectieven zelfs 7,5 stops. In de praktijk met een prima score voor zowel bij foto- als video-opnamen uit de hand en langere sluitertijden. Bij video geen beeldonrust en het vloeiend wandelend of fietsend kunnen volgen van het onderwerp. In de wandelgangen wordt de OM5 wel de gimbalcamera genoemd.

Daar de OM5 vaak door reizende gebruikers en avonturiers benut zal worden komen de spatwater- en stofdichte uitvoering mooi van pas. Bovendien behoorlijk vorstbestendig, tot -10 graden Celsius. De OM5 voldoet hierbij volledig aan de IP53-norm. Het gewicht bedraagt 414 gram en de afmetingen zijn125 x 85 x 50 mm.

Weg met de (variabele) voorzet-ND-filters. De OM5 gebruikt softwarematig regelbare grijsfilters. Dat vormt in de video/foto-praktijk een heel gemak en geeft goede resultaten. Zelden zal er sprake zijn van teveel licht, extra snelle sluitertijden of het te veel moeten dichtdraaien van het diafragma. Deze Live ND heeft vier effectstappen tot ND16. Een bijkomend voordeel is dat ingebouwde softwarematige grijsfilters geen last hebben van vignettering bij extremere groothoeken.

Procapture bewijst goede diensten om geen cruciale shot of moment te missen. De OM5 voegt voortdurend beelden aan het interne buffergeheugen toe. Maximaal 30 per seconde. Je legt met een druk op de ontspanknop de laatste 14 vast. Daarna even zoeken in de ‘tijdmachine’ welk shot de beste is.

HDR ontbreekt uiteraard niet. Er is bij het High Dynamic Range-gebied keuze uit reeksen van 3 tot 5 beelden met een verschillende belichting. Daarnaast ook het 4 beelden samen verwerken in verschillende HDR-modi. Deze HDR-functie van de OM5 mag in de praktijk gezien worden.

Met handheld HIRES en pixel shift kan je zonder al te veel moeite foto’s met 50 Megapixel schieten. Op het statief zelfs 80 Mp. En dat scheelt echt een flinke slok op de resolutieborrel.

De AutoFocus is merkbaar verbeterd. Het gaat bij het model OM5 om PDAF (fasedetectie)-techniek met 121 kruispunten om op scherp te stellen. Dat werkt in de praktijk behoorlijk goed. Handig is het scherpstellen door het tikken op het touchscreen. Er zijn verschillende AF-doelmodi voor mens en dier. Bij de mens ook gezichts- en oogherkenning. Tevens biedt deze camera Focus stacking. De fotograaf kiest welke beelden die hij of zij scherp wil hebben en laat vervolgens de camera het werk doen door de beelden te combineren. Of het nu gaat om extreme macro’s of landschappen bij weinig licht, je kan met deze functie de scherptediepte maximaliseren zonder je toevlucht te hoeven nemen tot hogere ISO- of F-waarden. De burst biedt 10 bps mechanisch en 30fps elektronisch.

Ben je geïnteresseerd in de weidse sterrenhemel of astronomie? De OM5 helpt bij het fotograferen van de sterrenhemel met de modus Starry Sky AF. Dat vindt de astrofotograaf maar op weinig camera’s. Deze modus valt goed te combineren met andere functies voor computationale fotografie zoals live composiet. Die laatste optie maakt het ter plekke meteen combineren van fotobeelden mogelijk. Gewoon componeren op het LED-scherm. Bij de astrografische opnamen bijvoorbeeld het aanbrengen van sterrensporen in de lucht.

Voor de fotografie de keuze uit goede JPEG en RAW-formaten.