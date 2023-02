Review: Canon EOS R7 systeemcamera – een snelle opnamerakker

Interessante videospecificaties

Bij video speelt de Canon Eos R7 in de middenklasse van de videofilmende systeemcamera en camcorder. Voor menig videomaker zal het opnemen in UHD 4K tot 60P met behoud van de volledige breedte van de APS-C-sensor van de camera al meer dan voldoendezijn. Dat geeft in de praktijk vloeiende beweging bij objecten in motion en mogelijkheden voor slow motion bij verdere bewerking.

Voor de ultieme beeldkwaliteit kun je de 4K Fine-modus van de EOS R7 proberen. In deze modus worden 7K-gegevens van de sensor van de camera oversampeld om uiterst gedetailleerd 4K/30p-beeldmateriaal te creëren. Zulks ziet er afgespeeld op 4K-displays heel spetterend en gelikt uit. Je kunt de beelden zelfs bijsnijden tijdens de bewerkingsfase wanneer je voor Full HD-uitvoer kiest. Er is ook een speciale 4K UHD-crop-modus, voor extra telefotobereik en Full HD-opnamen bij framerates tot 120p. De prima beeldstabilisatie van de camera is heel geschikt en effectief bij de zogenaamde run-and-gun opnametechniek. Gewoon uit de hand achter het onderwerp in de documentaire aanlopen. De Auto Level-functie van de camera, die wordt aangestuurd door de ingebouwde In-Body Image Stabilizer, zorgt ervoor dat de horizon recht blijft en dat het beeldmateriaal ook echt professioneel oogt. De opnameduur van videoclips is gelukkig niet meer beperkt tot 30 minuten.

De EOS R7 is natuurlijk voorzien van een aansluiting voor microfoon- en hoofdtelefoon om de audio tijdens de opname te controleren. Het geluid mag gehoord worden. Vanzelfsprekend ontbreekt HDMI-uit voor het aansluiten van externe recorders en monitoren niet. Het kunnen schieten van verticale opnamen is heel welkom voor wie professionele content voor sociale media maakt zoals reels en verhalen. Wat betreft streaming ondersteuning voor rechtstreekse WLAN livestreaming naar YouTube en naadloze draadloze verbinding met je smartphone. Het uploaden van videoclips gemaakt in het veld is relatief eenvoudig. Verder USB type C voor de connectiviteit en tweemaal UHS-II SD voor de recording.