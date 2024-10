BenQ introduceert GP520 all-in-one home entertainment projector

BenQ introduceert de GP520, een 4K all-in-one home entertainment projector die speciaal voor open woonruimtes is ontworpen. De GP520 is volgens de fabrikant ideaal voor jonge gezinnen die samen van films willen genieten en brengt de bioscoopervaring met ingebouwde Netflix en Google TV in huis. De projector levert 2600 ANSI-lumen HDR-beeldkwaliteit en past zich automatisch aan de omgeving aan, ongeacht de kleur van de muur of het omgevingslicht.