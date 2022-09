Panasonic brengt 18mm-groothoeklens met groot diafragma uit

Alle vijf F1.8-lenzen met vaste brandpuntsafstand in de full-frame LUMIX S-serie – de 85mm-lens (S-S85), 50mm-lens (S-S50), 35mm-lens (S-S35), 24mm-lens (S-S24) en nieuwe 18mm-lens (S-S18) – zijn even groot en de positie van de bedieningselementen is ook gelijk. Het zwaartepunt van deze lenzen is vrijwel identiek, dus is het mogelijk om met minimale balansaanpassingen snel van lens te wisselen wanneer de camera op een gimbal is bevestigd. Omdat de diameter gelijk is, kunnen dezelfde filters van 67mm worden gebruikt. Met de complete set LUMIX F1.8-lenzen met vaste brandpuntsafstand kunnen vrijwel alle situaties en onderwerpen worden vastgelegd, wat de workflow bij het maken van opnames en de nabewerking vereenvoudigt.

Dankzij de uiterst grote beeldhoek is de 18mm-lens geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van landschaps-, tot astro- en architectuurfotografie. De kortste scherpstelafstand van 0,18m zorgt voor meer gebruiksmogelijkheden bij het maken van opnames van dichtbij.

De lenseenheid bestaat uit 13 lenselementen verdeeld over 12 groepen, waaronder drie asferische lenzen, drie ED (Extra-Low Dispersion) lenzen, één UED (Ultra Extra-Low Dispersion) lens en één UHR (Ultra High Refractive Index) lens. De drie asferische lenzen zorgen voor superieure beeldprestaties net als bij de andere lenzen in de F1.8-serie. De drie ED- lenzen onderdrukken chromatische aberratie effectief. Een ronde opening gevormd door 9 diafragmalamellen creëert prachtige bokeh-effecten.

Advertentie

De lens werkt soepel en stil met het snelle AF-systeem van de camera, omdat het digitale signaal tussen de camera en de lens bij tot 240 fps wordt uitgewisseld. Bij handmatig scherpstellen verschuift het scherpstelpunt in de niet lineaire stand met een variabele hoeveelheid afhankelijk van de snelheid waarmee de scherpstelring wordt gedraaid. In de lineaire stand wordt het scherpstelpunt met een vaste hoeveelheid verschoven afhankelijk van hoe ver de scherpstelring wordt gedraaid. Hoe ver het scherpstelpunt verschuift per hoeveelheid rotatie kan met stappen van 30 graden worden ingesteld van 90 tot 360 graden om de gewenste scherpstelling te verkrijgen. Bij het vastleggen van video’s onderdrukt een mechanisme in de lens ‘focus-breathing’. In combinatie met een diafragmaregeling in microstappen waarmee de belichting vloeiend kan worden aangepast, maakt dit mechanisme video-opnames van professionele kwaliteit mogelijk.

Door zijn compacte ontwerp en lage gewicht van 340 gram is de lens makkelijk mee te nemen, zeker in combinatie met de LUMIX S5, op dit moment het kleinste full-frame model van Panasonic. Het robuuste, stof- en spatwaterbestendige ontwerp is bestand tegen zware omstandigheden tot 10 graden Celsius onder nul.

De Panasonic S-S18E groothoeklens wordt in oktober op de markt verwacht voor een prijs van 899 euro.