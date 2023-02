Modelspoorbanen in beweging – Van overzicht en bewegend detail tot meerijden

Verschillende schalen

Eerst wat achtergrondinformatie over de verschillende schalen (dat wil zeggen de afmetingen en verhouding tot de werkelijkheid). Die variëren van miniatuur en klein tot behoorlijk groot en dat heeft belangrijke gevolgen voor de videografische opnamen. Het N-spoor heeft een verhouding van 1 op 160 en een spoorbreedte van 9 mm. In perspectief is een treintje van 5 cm in de werkelijkheid 8 meter lang. Vanwege de geringe hoeveelheid ruimte is N-spoor populair bij de kleinbehuisden of liefhebbers die grote banen op kleinere plekken willen bouwen. Bij video speelt dit kleine formaat een lastigere rol bij het goed in beeld krijgen en de scherpte houden plus weinig plaats voor meerijdende camera’s.

Spoor TT heeft een verhouding van 1 op 120 en een spoorbreedte van 12 mm. TT was minder populair maar is toch in opkomst. De locomotieven en wagons zijn groter als bij N en het oogt wat minder iel. Huisjes en accessoires voor TT zijn deels uitwisselbaar met H0. Bij video valt TT gemakkelijker op te nemen en meerijdende minicamera’s passen daar beter in.

De meest populaire schaal is H0, Half nul. De verhouding is standaard 1 op 87 en de spoorbreedte 16 mm. Dat is in de praktijk toch aardig wat aan trein met wagens plus bijbehorende huisjes. Relatief eenvoudig te videofilmen en makkelijker van meerijdende camera’s te voorzien. In de spoorwerkelijkheid heb je naast normaalspoor ook met de breedte smalspoor te maken. Onder andere bij bergbanen, lokaal- en industriespoor. De verhouding blijft 1 op 87 maar de spoorbreedten verschillen: H0e met 9 mm en H0m met 12 mm. Spoor 0 is in maatstaf tweemaal zo groot als H0, 1 op 43,5 tot 1 op 48. De spoorbreedte bedraagt 32 mm. Spoor 0 behoort tot de oudste modelspoorbanen. Daar zijn fraaie klassieke modelemplacementen van. Nog altijd is spoor 0 geliefd bij amateurs en valt in de praktijk eenvoudiger op te nemen dan H0. Hierna volgt het behoorlijk grote tuin (maar ook binnen-)spoor, spoor G of II. De schaal is 1 op 22,5 tot 1 op 25 en de spoorbreedte bedraagt 45 mm. Er zijn varianten voor smalspoor en iets groter. Spoor G geeft in de praktijk weinig problemen bij videopnamen. Lekker groot en makkelijk in beeld/scherp te houden. En een meerijdende Actioncam past er best in. Er zijn nog grotere hobbysporen. Zelfs waarop volwassenen en kinderen kunnen zitten. Een lust voor het video-oog maar minder wijdverbreid.