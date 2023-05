Beleven museumbezoek: Buiten & binnen

Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is in Nederland of daarbuiten wel een musea over. Dat levert een waar scala aan videomogelijkheden op. Regelmatig hoef je niet eens ver te reizen. Een museum in eigen stad of dorp kan al een leuk videofilmisch evenement opleveren. Let met name op speciale aangekondigde exposities en activiteiten.

Verschil

Een wereld van verschil maken het opnemen van video binnen en buiten het museum. Dit zowel qua activiteiten en grote van de geëxposeerde objecten als de ruimte en verlichting. Musea in de buitenlucht bieden in het algemeen meer ruimte voor de videomaker. Je kan er makkelijker omheen lopen, hebt geen additionele verlichting nodig en er valt dikwijls een stuk meer actie te zien. Regelmatig ook minder dringen met medebezoekers.

Het voorgenoemde wil beslist niet zeggen dat er binnen in het museum weinig te videofilmen valt. Vaak genoeg te zien en ook zelf te doen. Wel zal je rekening moeten houden met krappere ruimtes (groothoek meenemen) en minder licht (ISO/de gain opdraaien of een lampje er bij).

Laat je verrassen of voorbereiden?

Je kunt je natuurlijk door het desbetreffende museum laten verrassen. Spontane inspiratie en onverwachte gebeurtenissen kunnen best een boeiende videofilm of -reportage opleveren. Maak liefst wel gebruik van de plattegrond en een verklarend foldertje of brochure. Dan mis je niets.

Voorbereiden maakt een betere planning en thematische uitwerking mogelijk. Wat is precies het thema van het museum? Welke betekenissen hebben de geëxposeerde objecten en geanimeerde acts? Welk tijdperk of zelfs tijdperken? Belangrijke personages? Wat is de betekenis van de museuminhoud voor ons? En wanneer vinden er activiteiten plaats? Raadpleeg van te voren de website en koop de brochure. Denk niet alleen aan het op te nemen beeld maar ook aan het geluid. Ter plekke origineel geluid en/of commentaar opnemen dat vergt een bijpassende microfoon. En later eventueel achtergrondmuziek toevoegen?

Welke brandpunten?

Doorgaans is een brandpuntbereik van groothoek 24/28 mm en matige telelens 80-150 mm kleinbeeld ruim voldoende. Daar gaat circa 90% van videoshots best mee lukken. Bij zeer grote objecten, architectuur en nauwe interieurs heb je vaak toch een grotere groothoek nodig. In enkele gevallen ook macro voor kleine voorwerpen. Achter glas kan een probleem vormen. Weerspiegelingen en het in de war brengen van de AutoFocus. Bovenop het glas met afscherming door een zonnekap helpt al een stuk. Indien mogelijk met de hand scherpstellen.

De rode draad

Storytelling doet het immer goed bij musea. Voor een museumfilm kan je verschillende thema’s en rode draden uitwerken. Liefst in de vorm van een storyboard, kort script of scenario. Voor de hand ligt het thema van het bezochte musea. Daar valt al veel filmisch mee te doen. Is er een speciale expositie of rondtoer dan kan je dit gegeven gewoon met de camcorder of videofilmende systeemcamera volgen. Altijd goed werkt een begeleidend commentaar van een gids/conservator of gewoon jouwzelf. Breng afwisseling aan bij het shottype. Uiteraard halftotalen en close-ups maar tevens overzichten voor de totaalindruk. Het uitwerken van aparte scenes en actiemomenten in de te maken videofilm zorgen voor een onderhoudende story.

Toestemming

Bij niet elk museum mag je zomaar alles opnemen. En er kan ook copyright op de geëxposeerde objecten zitten. Tevens kan er onderscheid gemaakt worden tussen video en foto. Vooraf navragen voorkomt narigheden. Regelmatig zijn er speciale beeldarrangementen voor video- en fotografen beschikbaar.