Industrie: Imposante architectonische schoonheid, techniek en actie

In principe zijn er drie belangrijke verhaallijnen. Als eerste eens lekker creatief aan de slag met de vaak overweldigende architectuur en ontwerpen. Ten tweede een pakkende documentaire over industriële werkzaamheden. En drie een leerzame duik in de techniek van de industriële processen.

Natuurlijk kan je deze drie verhaallijnen ook onderling combineren. Of als een soort industriële rondwandeling in beeld en geluid brengen. Van belang blijft altijd om welk type industrie het gaat en welke cinematografische benadering daar het beste bij past. Laat de eigen fantasie en het oog voor vorm, kleur, lichtval en verschillende beelduitsneden werken.

Creatief met architectuur

Grotere industriecomplexen bieden regelmatig een grote variëteit aan gebouwen, machines, logistiek en de mensen die daarin werken. Daar valt een fraaie en imponerende creatief architectonische benadering van te maken.

Te beginnen met de gebouwen zelf, zowel buiten als binnen. Je kunt met de camera daarom heen en in rondwandelen. Groothoeken komen daar goed bij van pas. Maar ook lekker inzoomen onthult onvermoede fraaie details, Probeer eens een andere camerahoek/stand uit.

Speel met de luchten, nevel en lichtval. Pak het liefst thematisch met een aantal duidelijke invalshoeken aan.

Documentaire

Wat gebeurt daar eigenlijk in het industriecomplex zelf en het terrein daarbuiten? En wie werken daar eigenlijk en wat doen ze precies? Daar valt vast wel een interessant verhaal over te vertellen. Een logische al of niet voortgaande uitleg in beeld en geluid. Maar je kunt ook een soort rondtoer of verkenningstocht maken.

Van te voren eens duiken in de achtergronden van de desbetreffende industrietak en/of bedrijfsinformatie. Vergeet vooral de bedrijfswebsite niet. Altijd weer boeiend en leerzaam werkt de uitleg van de man of vrouw op de werkvloer, deskundige leidinggevende of een goed voorbereid commentaar. Zorg voor een uitgekiende afwisseling van overzichten, halftotalen en close-ups.

De achterliggende techniek

De techniek van industrie in beeld brengen en ook treffend laten horen is nog niet zo eenvoudig. Het draait, pompt, puft, knarst, vlamt of vonkt, transporteert, walmt, perst, snijdt/zaagt, schudt, vloeit uit, mengt etc. Menig kijker heeft daar zelf geen inzicht in of verstand van. Jij zult in AV dus moeten uitleggen: Wat daar gebeurt. Met welk doel. En hoe dat dan technisch, mechanisch en/of chemisch in zijn werk gaat.

Of dat filmisch gaat lukken is een kwestie van de juiste beelden, bijpassend commentaar en logische volgorde. Daar is toch echt wel een scenario of storyboard voor nodig. Ook hier de juiste kennis vooraf inwinnen en toelichting op de getoonde videobeelden plus relevant geluid geven. Regelmatig zijn er ook informatieve borden en schema’s aanwezig die je in het techniekverhaal kunt meenemen.

Geluid

Bij het architectonisch verkennen hoort een passende soundtrack of achtergrondmuziek. In geval van een documentaire of rondwandeling of technische uitleg een duidelijk to the point commentaar. Gebruik daarbij een interviewmicrofoon of lavaliertype om storing door omgevingsgeluid te elimineren. Een goed afsluitende hoofdtelefoon valt aan te bevelen.

Dan het door de desbetreffende industrie voortgebrachte originele (live) geluid. Dit zowel als toelichting op het proces in werking als in de achtergrond. Let er op dat het lawaai overweldigend kan zijn. Regel het volume dan bij voorkeur handmatig.

Toestemming en veiligheid

Meestal mag je niet zomaar vrij op het industriecomplex rondlopen. Daar is toestemming voor nodig. Bij kijk- en opendagen zijn er routes al of niet met begeleiding uitgezet.

Let op gevaar. Draag een helm, veiligheidsbril en zonodig oorbeschermers. Houdt je aan de veiligheidsinstructies en route. Dat voorkomt dat de filmer in het vuur van de opname in een oven of machine valt.