MacBook Pro M2 Max 16,2 inch: Een waar beest van een NLE-notebook

Zo’n vijf jaar geleden was de inzet van een montagenotebook toch wel behelpen ten opzichte van een desktop NLE-pc. Met de komst van snelle reken- en grafische chips plus interne SSD-drives is daar behoorlijk veel verbetering in gekomen. In geval van de 16,2 inch MacBook Pro M2 Max is zelfs het omgekeerde het geval. De notebook verslaat desktops en werkstations voor montage in dezelfde prijsklasse met glans. Video-effecten, bestandsconversie, exporteren van 4, 6 en 8K, meerdere realtime streams in de tijdlijn, imponerende 3D animaties, heel snel bestanden exporteren en surround sound, noem maar op en de MacBook Pro M2 Max wast het berekenvarkentje vele malen sneller dan je gewend bent. Hetzelfde geldt ook voor foto- en grafische bewerkingen.

Er is echter wel een maar… Een NLE-notebook van deze klasse in 16,2 inch formaat en met 32GB RAM en 1 Terabyte SSD-drive aan boord kost rond de 4.000 euro. Gelukkig zijn er ook goedkopere versies met 1 SoC, minder geheugen en/of opslagcapaciteit verkrijgbaar. Het is maar wat de video-editor ambieert.

14 of 16 inch?

Hoe groot dient de beelddiagonaal van een notebookscherm te zijn? Daarbij spelen twee belangrijke aspecten een rol:

De zichtbaarheid en het werkoppervlak. Hoe groter des te beter je het monteren ziet. De draagbaarheid. Een kleiner beeldscherm maakt de notebook compacter en lichter. Interessant voor wie veel met zijn of haar LE-notebook rondtrekt.

Ook kan je met een aparte grotere montagemonitor van twee walletjes eten. Thuis in de eigen LE-studio sluit je dan de notebook op een 32, 34 inch of nog groter monitorscherm aan. De MacBook Pro biedt daartoe zowel HDM 2.1 (tot 8K) en Thunderbolt 4. N.B. over Thunderbolt stuur je zowel beeld, besturingssignalen en voeding. Alles in één, lekker makkelijk… Ga je op reis dan koppel je de notebook gewoon los.

Het liquid Retina XDR 16,2 inch scherm zelf biedt 3456 x 2234 pixels. Net geen 4K maar je kunt via HDMI en Thunderbolt 4 ook 4K en 5K monitoren aansluiten. Drie 60Hz monitoren tot 6K op Thunderbolt. En via HDM 2.1 een 4K op 144 HZ of 6 en 8K. op 50Hz. Een complete NLE-studio met meerdere schermen uit een notebook dus. Via USB-C is er ook een display-poort. Het Apple beeldscherm op deze MacBook Pro behoort tot de beste ter wereld. De contrastratio is 1.000.000:1, de helderheid is 1.000 nits (1.600 voor HDR) en voorziet in 1 miljard kleuren (P3). Met de Pro Motion Technologie past de verversfrequentie zich aan op het getoonde onderwerp tot maximaal 120 Hz.

SoC-kracht

Voor wie de 16 inch MaxBook Pro M2 Max aanschaft draait alles om de rekenprestaties bij videomontage, foto- en grafische bewerking, de neural engine en kunstmatig intelligente toepassingen (AI). Met twee M2 SoCs in huis krijg je 12 processorkernen voor de ‘dagelijkse’ berekeningen en maar liefst 38 voor het (video-)grafische werk. De daarmee bereikte prestaties zijn zo ongeveer verpletterend. Eenmaal gezien wil je gewoon niet minder!

Waar zie je dan de prestatiewinst? Eigenlijk overal maar hoe complexer de taak, de groter de bestanden en het aantal K des te meer het duidelijk wordt dat er een waar renpaard in de NLE-stal staat.

Dan de hoeveelheid geheugen. Wie een standaard MacBook Pro M2 koopt kan met 16GB voor 4K en doorsnee (foto-)grafisch werk volstaan. De Max-versie komt met minimaal 32GB. Dat is geschikt voor meerdere hoogwaardige 4K en 8K streams. Tevens kunnen de fotograaf en grafisch kunstenaar zich hier lekker uitleven. Voor VR/AR/MR, neural engine en AI is dit de start. Desgewenst is het geheugen uitbreidbaar tot 96GB.

Zoals bekend valt er veel rekensnelheid te winnen door het toepassen van hardware CODEC’s. Bij video gaat het op de M2 Max om HEVC, H.264, en ProRes, HDR met Dolby Vision, HDR10, en HLG. Voor audio AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos.

Poorten en opslag

Een punt van kritiek bij oudere MacBooks was het gebrek aan aansluitpoorten. Bij de generatie M1 en M2 is dat zeker niet meer het geval. Op de MacBook Pro M2 max 14 en 16 inch zitten drie 40 Gbs Thunderbolt 4-aansluitingen, een HDMI 2.1 en een 3.5 mm minijack voor audio. De aansluiting voor de stroom is de magnetische MacSafe3. Bij een onverhoedse ruk aan het snoertje schiet deze los zonder dat de notebook op de grond valt. Voor de geheugenkaarten is er een SDXC slot. Voor het gebruik van gewone USB-connectoren en het aansluiten van CFExpress is een aparte adapter nodig. De opslagcapaciteit was op ons exemplaar 1TB SSD. Desgewenst tot 8TB uitbreidbaar.

Camera en geluid

Bovenaan het beeldscherm zit in een zogenaamde ‘notch’ een 1080P FaceTime HD camera met digitale signaal processing (DSP). Geen hoogstandje met 4K en het automatisch lokaliseren van personen (dat doet de aparte 27 inch displaymonitor van Apple wel) maar wel goed geschikt voor videoconferencing. De DSP geeft een aanzienlijke beeldverbetering.

Het geluid komt uit zes, voor een notebook zeer hoogwaardige, speakers. Het klinkt echt ruimtelijk. Het audiosysteem beschikt zelfs over force-cancelling woofers. Dolby en Atmos klinken boven verwachting voor een notebook. Bij het gebruik van geschikte oortjes tevens ruimtelijk head tracking.

Er zijn maar liefst drie microfoons aan boord. Deze weten het geluid heel precies te lokaliseren en specificeren waarbij ruis en achtergrondgeluiden effectief onderdrukt worden. In feite een best goede audiostudio voor geluidsopnamen en online groepsgesprekken.

Overige specificaties

De grijszwarte MacBook Pro M2 Max 16 inch ziet er zoals we van Apple gewend zijn fraai gestileerd uit. Het van achteren verlichte toetsenbord werkt lekker comfortabel. Een ambient light sensor stelt de verlichting in. Er is een toets voor het opstarten per vingerafdruk. Het Force Touch trackpad reageert op verplaatsing met de vinger, (krachtige) druk-activatie, drukgevoelig tekenen en multi-touch gebaren. Wie liever een muis gebruikt kan terecht bij de draadloze Apple Magic Mouse 2 (met snel oplaadbare accu) of bijvoorbeeld de Logitech MX Anywhere 3. Die laatste valt tevens nauwkeurig in te stellen voor opdrachten bij software zoals Final Cut Pro, Adobe Premiere n en Photoshop. De accu gaat meer dan 20 uur mee. Voor de draadloze verbindingen zijn er WiFi 6E en Bluetooth 5.3 aan boord.

Hoe groot en zwaar is zo’n 16 inch MacBook Pro M2 Max nu eigenlijk? Dat valt in de praktijk best mee. De notebook meet 35,6 cm breed, 24,8 cm diep en 1,68 cm hoog. Het gewicht bedraagt 2,16 kg. Dat valt nog best portable te noemen. Verder nog te vermelden Voice Control, VoiceOver, Zoom, verhoog Contrast, reduceer Motion, Siri opdrachten en dicteren, switch control, closed captions en van tekst naar spraak. Je kunt deze notebook helemaal naar de eigen hand zetten.

Bij de montage munt de Apple M2 Mac 16 inch uit bij Premiere Pro, Final Cut Pro en Davinci Resolve Studio. Voor foto hetzelfde bij Photoshop, Lightroom Classic en tal van grafische programma’s. En tot slot is deze notebook behoorlijk duurzaam gefabriceerd.

Samenvattend

De MacBook Pro M2 Max 16,2 inch een waar beest van een NLE-notebook met een in deze gebruikersklasse verpletterende montagekracht. Zijn prijs dubbel en dwars waard maar voor de hobbyist met een smallere beurs helaas te prijzig. Als alternatief kan je echter uitkijken naar een 14 inch of 1 M2 SoC-model.

Prijzen & Info

MacBook Pro M2 Max 16,2 inch: Circa € 4.000,-

www.apple.nl