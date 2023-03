Leica Extender L 1.4x

Als extra optie verlengt de nieuwe Leica Extender L 1.4x de brandpuntsafstand van de Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 nog verder tot een bereik van 140-560 mm. Met zijn compacte afmetingen past het in iedere fototas zodat het snel en flexibel gebruikt kan worden in combinatie met de SL telezoom. Zowel de verlengde brandpuntsafstand, als het diafragma, worden zoals gebruikelijk in de Exif-informatie weggeschreven, zodat ze de werkelijk gebruikte instellingen weergeven.

De nieuwe Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3, los of in combinatie met de Leica Extender L 1.4, voegt een veelzijdige en compacte telezoom toe aan het SL-systeem en het L-mount portfolio. Het stelt fotografen en filmers in staat om unieke beelden vast te leggen met de bekende Leica look en beeldkwaliteit.

Prijzen en beschikbaarheid

De adviesprijs voor de nieuwe Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 bedraagt € 2.200,00 inclusief btw. De adviesprijs voor de Leica Extender L 1.4x is € 900,00 inclusief btw.