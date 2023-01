Handig: Slimme rekentools voor video- en fotoliefhebbers

Gewoonlijk schrijf ik voor deze rubriek een korte inleidende tekst, maar in dit geval kies ik ervoor om een stukje van de openingstekst van website te gebruiken, simpel omdat ik het niet beter kan zeggen:

Onze werkelijkheid bestaat voor een verrassend groot deel uit berekenbare problemen. Moet ik kopen of huren? Wat is mijn ideale calorie-inname? Kan ik het me veroorloven om deze lening aan te gaan? Hoeveel limonades moet ik verkopen om break-even te draaien? Vaak lossen we deze problemen niet op, omdat we kennis, vaardigheden, tijd of rekenbereidheid missen. En dan nemen we slechte, ongeïnformeerde beslissingen.

Omni Calculator is hier om daar verandering in te brengen – we werken aan een technologie die elk (binnen het redelijke) op berekeningen gebaseerd probleem voor iedereen eenvoudig op te lossen zal zijn.

Wat heeft dit met Digital Movie te maken zal menigeen denken, dit zal snel duidelijk worden. Omni Calculator is ontstaan uit een Poolse startup, maar inmiddels is dit uitgegroeid tot een groot ontwikkelingsteam van slimme mensen met een missie, (fig. 2). Ze ontwikkelde in de afgelopen jaren een groot aantal handige rekenmachines, zgn. calculators. Alle calculators zijn vrij toegankelijk en gratis te downloaden. Inmiddels is het totaal aantal calculators de grens van 2900 gepasseerd, daarvan zijn er op dit moment 29 video- en foto gerelateerd.

Ontdek het zelf en ga naar de website: omnicalculator.com

Het eerste wat je te zien krijgt is een eenvoudig uitziende home pagina, (fig.3).

In de eerste tekstregel wordt duidelijk dat het hier gaat om een verzameling van 2957 calculators, die zijn onderverdeeld in 15 hoofdstukken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Ik was vooral benieuwd naar calculators die handig zijn voor videohobbyisten en vulde het zoekvenster met de tekst: “videocalculator” en klikte vervolgens op de knop van het hoofdstuk “Ander”. Ik werd verrast door het grote aantal van 29 video- en foto gerelateerde calculators die beschikbaar zijn, (fig.4).

Als eerste koos ik voor een lastig onderwerp, de “Scherptedieptecalculator”, ik voerde de gevraagde gegevens in en kreeg onmiddellijk de resultaten te zien (fig. 5). Met een klik op de knop “Advanced mode” verscheen er een venster met aanvullende informatie.

Als je een onderwerp beter wilt begrijpen, kun je in een uitgebreide toelichting ontdekken hoe e.e.a. in elkaar zit. De uitleg is zeer inzichtelijk en compleet voorzien van tekeningen, plaatjes en voorbeelden, (zie fig.6 en fig.7). In vergelijking met veel andere websites over dit onderwerp scoorde de OMNI website voor mij erg hoog.

Wil je meer weten over een van de calculators, kijk dan ook eens op Youtube, er zijn talloze tutorials te vinden. Inmiddels heb ik op mijn computer een icoontje staan waarmee ik snel naar de website kan gaan om even een berekening te maken, een echte aanrader. Ik wens geïnteresseerden heel veel rekenplezier.

Dit artikel is geschreven door Johan van den Adel (Video College)