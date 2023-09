FUJIFILM X-S20: 4K op 60P, prima foto’s en uitgebreid vloggen

FUJINON XF 8mm F3.5 WR prime objectief

In de praktijk legt de beeldhoek voor dit UWA 8mm objectief informatie vast van een gebied dat ongeveer twee keer zo groot is als het effectieve visuele zichtveld van de mens. Je wordt als het ware in de totale ruimte opgenomen c.q. geheel omringd. Behalve geschikt voor indrukwekkende foto- en videoshots tevens heel interessant voor vlogging en mojo-werk.

In de optische praktijk laten UWA-objectieven vaak een forse vertekening, lichtafval en scherpteverlies naar de randen zien. Dat is bij deze FUJINON XF8mm F3.5 WR beslist niet het geval. Zo fraai nauwelijks vervormd weergegeven zie je hoogst zelden. Behalve de enorme groothoek is er tevens sprake van een zeer hoge detailweergave. Echt geschikt voor 40Mps en 8K-resolutie. Het objectief is opvallend licht en compact. De XF8mm F3.5 R WR is 52.8mm lang, weegt slechts 215 gram en maakt gebruik van de populaire filtermaat 62mm. Beslist geen glasklomp op de body of in de hobbytas. Een echte walkaround. Dat maak je wel eens anders mee. F3.5 is behoorlijk lichtsterk. Het objectief bestaat uit 12 lenselementen geplaatst in negen groepen. Dit inclusief drie asferische elementen en twee ED-elementen. Het objectief is spatwater- en stofdicht (W). En er is een diafragmaring aan boord.