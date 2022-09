GoPro presenteert GoPro Hero 11 Black en Hero 11 Black Mini

Het was gisteren echt Action Cam-dag, want naast DJI met de nieuwe Osmo Action 3 heeft ook GoPro een nieuw model op de markt gebracht. De GoPro Hero 11 Black is de nieuwe actiecamera en krijgt daarnaast ook een kleiner broertje in de vorm van de Hero 11 Black Mini.

Nieuwe sensor en 10-bits kleuren

Zo komt de Hero 11 Black nu met een nieuwe en grotere 1/1.9″ sensor en ondersteuning voor 10-bits kleuren. De actiecamera maakt ook foto’s in 27 megapixel. Samen met de 10-bits kleurondersteuning komt dit neer op 64x meer kleuren in 10-bits video dan voorgaande modellen met 8-bits video. Ondersteuning is er verder voor nieuwe formaten, zoals 8:7 voor een verticaal beeld of 9:16 voor social media als Instagram en TikTok. De nieuwe sensor ondersteunt ook HyperView, voor het breedste 16:9-beeld ooit op een GoPro-camera.

Uiteraard zijn je beelden wederom zeer stabiel dankzij de verbeterde stabilisatie HyperSmooth 5.0, kun je timelapse-video’s maken, opnemen van 1080p naar 4k tot zelfs 5.3k-video’s en is de bediening nog makkelijker gemaakt. De GoPro Hero 11 heeft zelfs een nieuwe Enduro-batterij waardoor je tot 38 procent langer kunt opnemen voordat je de batterij moet verwisselen. Video’s bewerken kan wederom in de GoPro Quik-app en ook is er een optioneel abonnement af te sluiten voor onder andere cloudopslag en premium editing tools.

De GoPro Hero 11 Black Mini mist de touchscreens op voor- en achterkant van de grote broer, maar is verder identiek qua specificaties. Achterop vinden we wel een klein monochroom-scherm. Dit model is dus vrijwel identiek, maar komt met een kleinere behuizing.

Prijs en beschikbaarheid

De GoPro Hero 11 Black is per direct verkrijgbaar op de website van GoPro. De Prijs is 549,99 euro of 449,95 wanneer je ook een optioneel GoPro-abonnement voor een jaar afsluit. De bundel met accessoires kost 599,99 euro. De GoPro Hero 11 Black Mini komt later dit jaar op de markt.