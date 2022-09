DJI wil met de Osmo Action 3 de meest veelzijdige, robuuste en betrouwbare actiecamera op de markt brengen. Deze derde generatie komt met verschillende verbeteringen, waaronder de nieuwe 1.770 mAh Extreme Battery. Hiermee kun je tot 160 minuten opnemen en de batterij is daarnaast bestand tegen temperaturen tot -20°C. Opladen kan van 0 tot 100 procent in 50 minuten dankzij snelladen.

Horizontaal en verticaal filmen

Je kunt je avonturen bij de Osmo Action 3 nu ook voor het eerst verticaal opnemen. Waarom zou je dat willen? Bijvoorbeeld voor je social media-accounts. Dankzij het ingebouwd montagesysteem kan je de camera veilig vastklemmen aan een stuur of helm. Uiteraard kan je ook gewoon normaal horizontaal filmen. De Osmo Action 3 heeft een 1/1,7-inch beeldverwerkingssysteem en maakt opnamen in een 4k-resolutie met maximaal 120 beeldjes per seconde in een brede kijkhoek van maximaal 155 graden. De vorige generatie kreeg veel kritiek op oververhitten. Dat moet DJI met een verbeterd warmtebeheersysteem nu verholpen hebben. Uiteraard is deze actiecamera waterdicht en kan je duiken tot een diepte van 16 meter zonder dat je een extra behuizing nodig hebt.

De verbeterde beeldstabilisatie komt door drie verschillende opties voor elektronische beeldstabilisatie. Zo is daar RockSteady 3.0 voor het elimineren van cameratrillingen in alle richtingen, HorizonSteady voor het corrigeren van horizontaal kantelen en HorizonBalancing voor het corrigeren van horizontale kantelingen binnen ±45°.

De DJI Osmo Action 3 is uitgerust met dubbele touchscreens, vermindert windruis door drie microfoons en levert een verbeterde geluidskwaliteit. Je kunt met dit model zelfs wifi livestreamen. Beelden bewerken kan met de DJI Mimo-app en met de LightCut video-editor app. Ook zijn er weer tal van optionele accessoires verkrijgbaar.

Prijs en beschikbaarheid

De DJI Osmo Action 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar bij onder andere de DJI Store. Het standaard combopakket met de actiecamera, Extreme Battery, horziontaal beschermframe, quick release adapter mount en de flat adhesive base kost 359 euro. Ook is er een Adventure Combo (zie foto) voor 459 euro waarbij je drie batterijen krijgt en nog een aantal extra’s bovenop het standaard combopakket.