GoPro brengt HDR en verbeterde batterij naar GoPro Hero 12

In eerste instantie lijkt de GoPro Hero 12 wellicht erg veel op de Hero 11 van vorig jaar, maar het bedrijf heeft toch de nodige nieuwe functies toegevoegd. Zo hebben we opnieuw een 5.3K-resolutie met maximaal 60 beeldjes per seconde of een 4K-resolutie met maximaal 120 beeldjes per seconde, maar ditmaal heeft de fabrikant HDR (High Dynamic Range) toegevoegd voor meer detail in donkere en lichte delen. Ook de batterijduur is verbeterd. Zo moet je nu tot twee keer langer kunnen filmen met de nieuwe Enduro Rechargeable Battery. Dit komt neer op 1,5 uur filmen in 5.3K60 en 2.5 uur in 1080p30.

Een ander nieuwtje, en overigens volledig optioneel, is de nieuwe Max Lens Mod 2.0. Dit is een extra lens die je fysiek op je GoPro Hero 12 kunt plaatsen. Dit moet beelden (max 4K60) met een ontzettend brede kijkhoek opleveren (177 graden), veel breder dan de actiecamera zelf kan laten zien. Je kunt dit keer ook via bluetooth audioapparatuur toevoegen. Denk aan je AirPods, die vervolgens als draadloze microfoon kunnen dienen voor het opnemen van beter geluid. De stabiliteit van alle beelden moet wederom in orde zijn dankzij een verbeterde versie van het HyperSmooth Stabilization-systeem, inmiddels alweer versie 6. De actiecamera is waterdicht tot 10 meter en foto’s maken kan ook met maximaal 27 megapixel. Beelden snel bewerken en delen kan via de bijbehorende app voor je smartphone.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe GoPro Hero 12 is per direct verkrijgbaar voor 449 euro. Inclusief de nieuwe Max Lens Mod 2.0 ben je (op dit moment) 537,98 euro kwijt voor de nieuwe actiecamera.