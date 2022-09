Neem de actie in 360 graden op met de Insta360 X3 Action Cam

De Insta360 X3 neemt alle beelden rondom je op. De camera beschikt over een nieuwe 1/2″-sensor en 2,29″-touchscreen. Je kunt 5.7K 360 video met Active HDR en het Invisible Selfie Stick-effect opnemen, of 72 megapixel foto’s met verbluffende details. De Invisible Selfie Stick wil zeggen dat je namelijk de bevestiging niet ziet zitten. Of je nu een selfie stick vast hebt of de camera op je mountainbike of motor hebt bevestigd. De Insta360 X3 is ook te gebruiken als standaard Action Cam met de modus Single-Lens, die geüpgraded is naar een scherp ultra-breed 4K beeld. Voor het bewerken van je opnamen is er de Insta360-app. De mobiele app maakt gebruik van AI-technologie om het bewerken van de beelden makkelijker te maken voor de gebruiker.

Je filmt met de Insta360 X3 dus echt in 360 graden, waarna je bij het nabewerken het daadwerkelijke kader kunt pakken. Zo mis je nooit iets van de actie en selecteer je na afloop gewoon de mooiste richting. De camera beschikt over Direction Focus-audio zodat je ook qua geluid niets mist. De camera heeft een zesassige gyroscoop en FlowState-stabilisatie voor stabiele video’s. Ook kun je deze Action Cam meenemen onder water (tot 10 meter). De Action Cam maakt gebruik van een nieuwe 1800 mAh-accu.

Insta360 X3 – Prijs en beschikbaarheid

De Insta 360 X3 is vanaf half september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 539,99 euro. Daarnaast zijn er diverse accessoires verkrijgbaar.