Canon lanceert PowerShot V10 vlogcamera

De Canon PowerShot V10 is een alles-in-één vlogoplossing met een hoogwaardige ingebouwde microfoon, een kantelbaar scherm en een ingebouwde standaard. Met een gewicht van 211 gram past deze compactcamera ook gemakkelijk in je jaszak. De camera biedt trillingsvrije 4K UHD-filmopnames en een achtergrondvervaging/bokeh-effect in een handomdraai voor al je content. Ook livestreamen is direct vanaf de camera mogelijk.

De Canon PowerShot V10 heeft een krachtige 1-inch CMOS-sensor voor videokwaliteit in een 4K-resolutie. Uiteraard zijn ook foto’s maken geen enkel probleem. Op het 2.0-inch opklapbaar lcd-touchscreen kun je alles goed in de gaten houden. De camera is voorzien van een groothoeklens om zowel jezelf als de achtergrond goed in beeld te krijgen. Met de ingebouwde standaard kun je de camera overal gemakkelijk neerzetten. Dit model is uitgerust met twee grote stereomicrofoons en een derde microfoon voor ruisonderdrukking. Via de Canon Camera Connect-app kun je gemakkelijk video’s en foto’s video wifi downloaden op je smartphone of tablet.

PowerShot V10 – belangrijkste kenmerken:

• Compacte en lichtgewicht (verticale) body

• Groothoeklens met brandpuntsafstand 6,6 mm (35 mm, equivalente brandpuntsafstanden zijn 18 mm in stillmodus en 19 mm in videomodus), f/2,8 maximaal diafragma

• Filmopname in 4K UHD met 29,97/25,00 fps en Full HD met 59,94/50,00 fps

• AF met gezichtsherkenning

• Smooth Skin-filmopnamemodus

• Grote stereomicrofoon

• Kantelbaar scherm

• Ingebouwde standaard (eenvoudig kantelen tot 30°)

• 14 kleurenfilters

• Stills/foto’s maken in JPG, equivalent van Scene Intelligent Auto

• Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, webcam [UVC/UAC]

Prijs en beschikbaarheid

De Canon PowerShot V10 is vanaf juni verkrijgbaar in twee verschillende kits. De standaard vloggingkit met voedingskabel, softcase, lensdop, windscherm en polsband kost 459 euro. De geavanceerde vlogging kit met extra cage voor het bevestigen van een ringlicht of externe microfoon kost 489 euro.