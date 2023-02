Canon lanceert EOS R8 full frame systeemcamera en instapper EOS R50

De Canon EOS R8 is een nieuwe full frame systeemcamera die is gebaseerd om de imaging-technologie van de EOS R6 Mark II. De camera is uitgerust met een 24,2 megapixel full frame CMOS-sensor, een hoge ISO-waarde en een verbeterd dynamisch bereik. Dit maakt de EOS R8 de ideale camera voor portret-, evenement- en landschapsfotografie met een breder, artistiek perspectief. Samen met de introductie van de RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM – een kleine lichtgewicht zoomlens uit de RF-serie – is dit duo een krachtige combinatie waarmee fotografen hun creativiteit op het gebied van ‘full frame’ kunnen verkennen.

Kenmerken Canon EOS R8

Full frame 24,2 megapixel CMOS-sensor

6K oversampled 4K 60p videoregistratie over volle breedte en 180 fps Full HD registratie

Hoge resolutie 2,36 miljoen dots EVF met max. 120 fps beeldverversing

Intelligente onderwerpdetectie bij dieren, voertuigen en mensen

Wi-Fi en Bluetooth voor continue verbinding

Start verkoop april 2023

Kenmerken RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

2x standaard zoomlens met een groothoekbereik vanaf 24mm

Optische beeldstabilisatie tot max. 4,5-stops

7-stops met gecoördineerde stabilisatie van OIS x IBIS

Loodschroef-type STM voor vloeiende Movie AF

Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk ontwerp

Start verkoop maart 2023

Canon EOS R50

Canon introduceert de nieuwe EOS R50, hét instapmodel in de EOS R-serie voor content creators die een stap verder willen gaan dan hun smartphone. Deze veelzijdige camera biedt de mogelijkheid om 4K-video met krachtige audio en haarscherpe foto’s te maken. De gebruiksvriendelijke interface, vereenvoudigde ergonomie en geavanceerde automatische modi zorgen voor resultaten met een professionele uitstraling. Gelijktijdig met de lancering van de EOS R50 wordt de RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM geïntroduceerd: een compacte telelens die speciaal is ontworpen voor APS-C-camera’s in het EOS R-portfolio.

Kenmerken EOS R50

24,2 megapixel APS-C-formaat sensor

Nieuwe, geavanceerde automatische modi

Dual Pixel CMOS Auto Focus II

3” vari-angle touchscreen

UHD 4K 30p video oversampled vanaf 6K

Start verkoop maart 2023



Kenmerken RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

RF-S telezoomlens (circa 3,8x) met een bereik van 88-336mm equivalent in full frame

Nieuwe optica met een PMo-asferische lens

Voor close-up opnamen bij een maximale vergroting van 0,28x

Gebruikt OIS voor een beeldstabilisatie-effect van 4,5-stops (CIPA-norm) en 7-stops bij gebruik met IBIS

Start verkoop maart 2023

Prijs en beschikbaarheid

De Canon EOS R8 is verkrijgbaar vanaf april voor een prijs van 1.819 euro. De RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM is een maandje eerder verkrijgbaar en gaat 409 euro kosten.

De Canon EOS R50 gaat 839 euro kosten en is vanaf maart verkrijgbaar. De RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM is ook vanaf maart verkrijgbaar voor 459 euro.

