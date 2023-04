Review: Canon XA75 UHD 4K30 – camcorder van goeden huize

Het leek er even op dat Canon haar pijlen alleen op veelzijdige hybride systeemcamera’s ging richten. Met name de R- en professionele D-modellen zijn populair bij veeleisende foto- en videografen. Gelukkig wordt het camcordersegment niet vergeten. Daar zitten nog altijd videografen die een hybride systeemcamera praktisch en ergonomisch maar niets vinden. Die willen gewoon een veelzijdige en goed presterende camcorder. Onlangs bracht Canon maarliefst vijf (semi-)professionele camcorders uit. En met het topmodel de Canon XA75 heb je er echt eentje van goede huize.

Van goede huize

De camcorder die zich wil meten met de hogere klasse hybride systeemcamera’s moet van goede huize komen. En dat doet de Canon XA75 zeker. Zowel op het gebied van de technische specificaties als de ergonomie bij het videofilmen. Te beginnen met een 1 inch 13,4 MP CMOS beeldsensor die is heel geschikt voor prima 4K met tevens oversampling voor nog meer beeldkwaliteit (bij FullHD) en mogelijkheden. De DIGIC DVC6 beeldprocessor staat zijn mannetje bij hoogwaardige beeldbewerking. Een 15 maal voor 4K geoptimaliseerd zoomobjectief is bij de systeemcamera met een lantaarntje te zoeken. Deze goede Canon optiek met welkome groothoekstand krijgt ondersteuning van een 5-assige beeldstabilisatie.

Dual-Pixel AutoFocus voorziet in een accurate en snelle scherpstelling met gezichtsdetectie plus tracking. De On Screen Display (OSD) ‘tijdstempel’ bakt de tijd, data, tijdcode en andere (meta-)data in de opname. In het tijdperk van live streaming is UVC1 voor rechtstreeks stromen van de camera naar de pc of Mac aan boord. Het geluid biedt tweemaal XLR plus twee extra kanalen. In totaal dus vier audiokanalen.

De video recording op twee SD-kaarten geschiedt in de krachtige formaten XFAVC of MP4. Voor UHD 4K op 24/25/30P met 150 Mbps. In geval van FullHD gaat het om HD 35Mbps of 17Mbps op 60P/30/24P. Slow en fast Motion (tot 1200 keer in HD) ontbreken niet. 3G SDI hoort op dit type pretentieuze camera. En met het colour match-menu kan je de kleurverschillen tussen verschillende Canon-camera’s op elkaar afstemmen. Voor opnamen bij nauwelijks licht is er een InfraRood-modus met een in de draagbeugel gebouwde IR-lamp.

De ergonomie van dit draagbeugelmodel is geheel afgestemd op zowel de klassieke als moderne cameraman/vrouw dat wil.

Het camerahuis en lay-out

De Canon XA75 is een modern gestileerde en ergonomisch klassiek ontworpen camcorder. Dat betekent de vormgeving is wat de traditionele camcordergebruiker uit de praktijk gewend is. Bij de bedieningsknoppen is er een wat andere aanpak en lay-out. Normaliter zitten de belangrijkste functies open bereikbaar aan de linker body-zijde. Bij de Canon AX75 zitten er een aantal achter de LCD-monitor, zijn functies en rangschikking enigszins afwijkend en kan de functionaliteit anders zijn. Wij gaan daar wat nader op in.

Bovenop het camerahuis vindt de videograaf de comfortabele afneembare draagbeugel met vatting voor externe XLR-microfoons. Je kunt vanaf de bovenzijde de rode recordknop en de powerschakelaar bedienen. Rechts van de handgreep de keuzeschakelaar voor het automatisch of manueel bedienen. Aan de voorzijde zit onder de accessoireschoen het regelblok voor audio. Daarmee stel je handmatig de kanalen, het microfoon/lijntype en volume in. De XLR-connectoren vind je aan de linkerzijde van dit audioblok. Achterop zit een goede kantelbare OLED kleurenzoeker met instelling voor verschillende dioptrieën. Daaronder steekt de opschuifbare accu.

Het uitklapbare en kantelbare viewerscherm, 3,5 inch LCD-monitor met 2,7 miljoen dots bedekt voor een behoorlijk deel de linkerkant van het camerahuis. Daarachter schuilen een aantal instelknoppen voor AF/MF, Powered IS Aan de buitenzijde van de LCD-monitor zitten de schakelaars/knoppen voor IR aan/uit, PreRecord (voor opname in het camerageheugen), Review Recording en On Screen Display. Jammer is dat je de monitor en zoeker niet tegelijkertijd kunt gebruiken. Voorop uiteraard het 15 maal geïntegreerde zoomobjectief met zonnekap. Het sluiten gaat via een hefboompje voor de lamellen. Het zoomobjectief heeft een gecombineerde instelring voorhandmatige scherpstelling en zoomen. De gebruiker schakelt hier tussen via een aparte switch. De grijs (ND-)filters hebben drie standen. Via twee + en – min drukknopjes schakelt de camera in het bereik ¼, 1/16 en 1/64.

Op de achterzijde van de XA75 tref je de joystick met keuze en set-toetsen, menuknop, accu-aansluiting, start/stop-knop recording en vergrotingsfactor. Bij een aantal knoppen valt een andere functie aan te wijzen. Tevens enkele andere programmeerbare knoppen. De tuimelaar voor het elektronisch zoomen zit rechts evenals de verstelbare band van de handgreep. Je regelt de zoomsnelheid door harder of zachter te drukken. Hier geen aan/uitschakelaar want die zit zoals eerder vermeld bovenop het camerahuis. Met deze schakelaar kiest de videograaf tevens voor camera en media.

De meeste connectoren bevinden zich aan de rechterzijde. We noemen SDI, voeding, remote, HDMI uit, USB-C, hooftelefoon en 3.5 mm microfoonjack.

Beeldsensor en -processor

Een 1 inch 13,4 MP CMOS beeldprocessor dekt de volledige resolutie voor 4K UHD en houdt nog voldoende ruimte over voor hoogwaardig oversampling van 2K Full HD. De lichtgevoeligheid is in de praktijk behoorlijk en het duurt best wel even voordat je extra gain nodig hebt. In het algemeen een moderne up to date beeldsensor geschikt voor hoogwaardige 4K video. De DIGIC DV6 beeldprocessor is de kompaan van de beeldprocessor. De beeldbewerking is eveneens up to date en ook de AF en tracking varen wel bij de snelle rekenmethoden.

Het objectief

Met een brandpuntbereik van 15 maal (25.5 – 382 mm kleinbeeld) optisch heb je eigenlijk geen wisseloptiek meer nodig. Canon heeft deze F2.8 tot F4.5 geïntegreerde zoomlens geoptimaliseerd voor 4K en natuurlijk de hoogste kwaliteit Full HD. De scherpte is goed, het kleurenbereik natuurlijk, het contrast zoals dat wezen moet en voor video relatief weinig vervorming. Je kunt op meerdere manieren zoomen: Met de hand en de gecombineerde objectiefring. Met de zoomschakelaars, tuimel en bovenop naast de handgreep. Vanaf het touchscreen. En met een digitale teleconverter valt het bereik nog tot ruim 600 mm te vergroten.

AF en OIS

De AutoFocus van de canon XA75 mag er wezen. De Dual-Pixel-techniek werkt snel, accuraat en ook bij wat minder licht. Aan boord zijn gezichtsherkenning en tracking. Het gebied (frame) waarop wordt scherpgesteld valt handmatig tot de gewenste grootte en plaats bij te regelen. Er is keuze uit drie verschillende AF-snelheden. Handig en mooi soepel gaat de modus AF-boosted MF. Dit is een combinatie van handmatig en automatisch scherpstellen. Je stelt het grootste deel van het traject zelf met de hand scherp en laat de AF het afmaken.

Beeldstabilisatie is een kolfje naar de hand van Canon. De IS kent meerdere typen en toepassingen:

Standaard IS compenseert voor de kleinere camerabewegingen. Bijvoorbeeld uit de hand met een niet al te lang telebereik. Het effect is een natuurlijke beeldrust.

Dynamisch IS is bedoeld voor de bewegende camcorder. Bijvoorbeeld tijdens wandelen of rustig fietsen. Tevens aanbevolen voor het grote telebereik.

Speciaal voor het stabiliseren van het (snel) zoomen naar 150 of 300 mm is er de dynamische IS. Niet geschikt voor pan en tilt.

Tot slot de powered IS, alleen extra krachtige beeldstabilisatie zolang de videofilmer deze knop ingedrukt houdt.

Videospecificaties

Aan boord van de XA75 vindt de videograaf de meest gebruikte en belangrijkste videostandaard voor 4K UHD en 2K Full HD. Wij noemen 3840 x 2160 pixels op 24/25 en 30P met YUV 4:2:2 8 bit. Bij Full HD is de keuze ruimer. 1920 x 1080 op 25/50/60P met YUV 4:2:2 op 10 bit. Tevens 60i. Voor het netwerk met beperkte capaciteit 1280 x 720 24/25/50/60P en 60 i op YUV 4:2:2 en 10 bit.

SD-kaarten

De Canon XA75 heeft twee slots voor SD-kaarten. Deze zijn niet met de camcorder aan te verwisselen. Ze zitten achter een klepje aan de bovenzijde van het camerahuis. Compatibel zijn SD, SDHC en SDXC. De snelheidsklassen SD 6 en 10 en UHS U1 en U3. Het type SDXC dient door de camera geinitialiseerd te worden. Opname in MP4 en XF-AVC. Voor foto’s is er het formaat JPG. Zowel Dual als Relay recording staan ter beschikking tijdens de opname. Mocht er tijdens het opnemen een videobestand corrupt raken dan valt dat doorgaans te herstellen met recover uit het cameramenu.

Gain en shooting modes

Canon past voor het beheersen van slechtere lichtsituaties en beeldruis Automatische Gain Control (AGC) Limit toe. In de praktijk het best passende evenwicht (limiet tegen overmatig versterken) tussen te weinig licht en net genoeg beeldversterking om te veel beeldruis en artefacten te voorkomen.

De verschillende shooting modes (opname)standen geven de videograaf meer of minder controle over de toegepaste instellingen voor record. In de stand P van programmed kiest de camera automatisch (AE Automatic Exposure) de sluitertijd, het diafragma en de gain. Dat gaat voor ruim 80% gewoon goed. Bij tv regelt de videomaker zelf de sluitertijd en de XA75 zet automatisch de gain en het diafragma. N.B. De bijbehorende regelaars bedien je via het touchscreen. Tevens het met de vinger selecteren van gebieden waarvoor de AE aangepast dient te worden.

Het diafragma en tevens handmatig de grijsfilters regel je in de modus Av. Belangrijk omdat er geen aparte diafragmaring is. De camera regelt hier automatisch de sluitertijd en gain.

En dan natuurlijk helemaal handmatig op de modus M. Dat geeft maximale controle over het diafragma, de sluitertijd en gain. Natuurlijk zijn er ook een AE-lock, een tegenlichtcompensatie, verstelbare belichtingscompensatie (on screen) en Zebra aanwezig.

Voor de op eigen maat en smaak werkende cineast voorziet de XA75 in zelf te programmeren scene-modi. Canon spreekt van programmable looks te huisvesten onder een voorkeuzeknop. Verder voorziet de XA75 in een aantal speciale instellingen voor de scenes portret, sport, sneeuw, nacht, strand, zonsondergang, vuurwerk, low light en sportlight. Dat gaat in het algemeen prima.

Het geluid

Zoals wij van Canon gewend zijn is ook bij de XA75 het geluid, in PCM (LPCM) en AAC, van een behoorlijk hoog niveau voor deze gebruikersklasse. De interne microfoons zijn lang niet slecht en het summum aan audiokwaliteit bereik je met de Externe XLR of minijack-microfoons.

De handmatige volumeregeling verloopt gladjes. Te prefereren bij lastigere geluidsopnamen. En zoals gezegd kan je op vier kanalen audio registreren. Er is een audiopiek-limiter aanwezig. Verder kan je de gevoeligheid van de microfoons instellen. En low-cut dempt windruis e.d.

Connectivity

De Canon XA75 kan via de USB als webcam functioneren. Er is wel compatibele software voor nodig. De tijdcode en SDI koppelen met (semi-)professionele randapparatuur en andere camcorders. Met mini HDMI koppel je aan daarmee compatibele apparatuur voor weergave, opname en mixen (switcher).

Voor streaming is er een speciale kit leverbaar met USB type-C kabel voor UVC streaming en een Rode NT minimicrofoon. Heel geschikt voor live videostromen.

Praktijk en conclusie

De Canon XA75 is een moderne klassieker in een fraai gestileerd jasje. De bediening wijkt af van de klassieke opzet met drie aparte ringen voor Zoom, Focus en Diafragma. In de praktijk is dat meestal geen probleem. Of je moet een echte fanaat van instelringen zijn. Een aantal knoppen zitten op andere plaatsen of achter de monitor. Hetzelfde geldt voor diverse menufuncties. Aan de ene kant een gemak en je kan er niet per ongeluk aankomen. Een aantal gebruikers zal dat minder toegankelijk vinden.

Op het gebied van beeld en geluid scoort de AX75 behoorlijk goed bij de beoogde gebruikers groep. Professioneel zijn de tijdcode en SDI-connector. Prerecord komt van pas om net het cruciale begin te missen. En ook is het streaming tijdperk aanwezig in deze camcorder van goeden huize.

Camcorderrenaissance

Op de IBC 2022 was er bij Canon sprake van een ware camcorderrenaissance desgewenst een comeback. Maarliefst vijf nieuwe modellen waarvan de hier geteste XA75 de top is. Heb je een aantal van de topfuncties niet nodig of is het budget wat kleiner dan blijft er nog genoeg te kiezen over. Er is een duidelijk onderscheid tussen de XA75/70-serie met 1 inch beeldsensor en de XA65/60 met 2/3 inch beeldsensor. De XA 70 is net iets minder pro dan de XA75. Er ontbreekt bijvoorbeeld een SDI-connector.

De vriendelijk geprijsde 2/3 inch modellen richten zich met name op de gevorderde amateur en prosumer. Toch veel geavanceerde mogelijkheden maar wel minder lichtsterk. Het model XA65 heeft een 20 maal zoom en 3G SDI en HD livestreaming. Ook het model XA 60 is 2/3 inch met 20 maal zoom en heeft geen SDI.

Prijzen & Info

Canon XA75 € 3.049,-

www.canon.nl