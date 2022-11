Canon introduceert de EOS R6 Mark II full-frame systeemcamera

De EOS R6 Mark II maakt deel uit van het innovatieve EOS R System en biedt 40 fps, AF bij weinig omgevingslicht en 6K RAW/ 4K UHD videoregistratie; allemaal ontworpen en gebouwd rondom de RF-vatting. De camera maakt gebruik van dezelfde DIGIC X-processortechnologie als van de EOS R5, R6 en de EOS-1D X MARK III. Samen met de nieuwe 24,2 megapixel CMOS-sensor ondersteunt deze nieuwe camera ook Dual Pixel CMOS AF II voor een hoge snelheid en betrouwbaarheid. Objecten worden op de voet gevolgd en in het beeld gehouden. Middels kunstmatige intelligentie kan de camera ook mensen, voertuigen, vliegtuigen, treinen en zelfs verschillende dieren herkennen. De camera beschikt over een 8-stops Image Stabilizer.

Continue opnamen kunnen tot 40 fps gemaakt worden. De nieuwe sensor vermindert rolling shutter, waardoor de elektronische sluiter van de camera kan worden gebruikt om snel bewegende onderwerpen te bevriezen. In de RAW Burst-modus registreert de camera een halve seconde aan vooropname, dus je hoeft niets te missen. Deze modus maakt continue opnamen met 30 fps tot maximaal 191 opnamen.

Uiteraard is deze camera ook zeer geschikt voor de semiprofessionele videograaf. Je kunt in 4K vastleggen met de gelijktijdige Dual Pixel AF II-scherpstelling. 4K-content wordt gemaakt door de 6K-uitvoer van de sensor te oversamplen voor een superieure beeldkwaliteit. De Canon EOS R6 Mark II beschikt over bluetooth en wifi en kan eenvoudig verbonden worden met een smartphone of met je netwerk om bestanden op hoge snelheid over te dragen. Wil je meer weten over de Canon EOS R6 Mark II? Surf dan naar de website van Canon.

Prijs en beschikbaarheid

Prijs en beschikbaarheid is op dit moment nog niet bekend.