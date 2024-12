Review: Teufel AIRY OPEN TWS – Open-ears voor sporters

Bediening, bellen en batterij

Teufel kiest voor de over-ear hoofdtelefoons altijd voor de handige joystick voor de bediening, maar daar is hier geen ruimte voor. En dus moeten we helaas tikken om een ander nummer te kiezen of om te pauzeren. Tikken doe je op de buitenkant van de oortjes. Een enkele tik, dubbele tik, drie tikken of even vasthouden, zo heb je alle functies in principe ter beschikking. Het werkt, maar tijdens het sporten of bewegen deze oortjes bedienen blijft enorm lastig, want je gebruikt al snel de verkeerde optie. Op de fiets is het natuurlijk lastig, maar tijdens het wandelen pak je dan liever je telefoon even om een ander nummer te kiezen of het volume te wijzigen. De bediening werkt dus, maar is niet ideaal. Kleine fysieke knoppen waren wellicht beter geweest. Verder ontbreekt er een app. Is dat echt een gemis? Wat mij betreft niet. Je bent niet op zoek naar de beste geluidskwaliteit met deze oortjes en we kunnen het aan Teufel wel overlaten om ons een goed geluidsprofiel te brengen, zo blijkt.

Vier microfoons moeten zorgen voor het geluid tijdens telefoongesprekken. Hoe bevalt dat in de praktijk? Best goed, zo blijkt. Ook hier klinkt de stem ietwat verder weg dan je gewend bent, maar gesprekken zelf zijn heel helder. Je gesprekspartner is zeer goed te verstaan en ook jij zelf bent goed te horen voor de ander. De microfoons doen het werk in ieder geval goed. Over de batterij kunnen we kort zijn. De geclaimde batterijduur van twintig uur met de oplaadcase lijkt prima te kloppen. De zes uur zonder oplaadcase is wellicht net een beetje aan de korte kant als je echt lange afstanden wil afleggen op de fiets of ter voet.