Apple zet in op smarthome met camera en display

Apple besteedt al jaren veel aandacht aan het smarthome, maar dan vooral met samenwerkingen met fabrikanten en zijn eigen Woning-app. Eigen hardware heeft Apple nog niet veel, behalve wellicht de HomePod, maar daar moet vanaf volgend jaar verandering in komen.

Apple zou in 2026 voor het eerst zijn eigen slimme beveiligingscamera op de markt brengen. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo. Bij deze camera draait het volgens Kuo vooral om de naadloze integratie met Siri en AI-functies.

De verwachtingen van Apple zijn hoog, want volgens Kuo wil het bedrijf maar liefst 10 miljoen van deze camera’s per jaar gaan verkopen. En dat is niet het enige smarthome-product dat Apple op de markt zou willen brengen. Er gaan al langer geruchten over een smart display, zoals de Google Home-displays, dat in 2025 al op de markt zou moeten verschijnen.