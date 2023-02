Alles over gimbals – Laat de camera echt professioneel vloeiend bewegen

Hoe te kiezen?

Als eerste de genoemde grootte en gewicht van de gimbal en de daarop te monteren camera. Liefst precies pas en niet te groot of te zwaar. Welke hellingshoek kunnen de drie bewegingsassen nog maken? 320 tot 330 graden voor pan en tilt is normaal.

Hoe lang gaat de accu mee? Welke functies heb je wel of niet nodig? Wel of geen instelapp bij de bediening? Hoe smart dient de gimbal in de praktijk te werken? Een apart bedieningspaneel of remote control kunnen van pas komen En last but not least de prijs en kwaliteit. Die kunnen behoorlijk uiteenlopen. Vraag om advies en probeer de gimbal zo mogelijk in een winkel uit.