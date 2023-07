Tip: Drie betere camcorders voor de vakantie

Canon Legria HF G26 Camcorder

De Canon Legria HF G26 is van een beproefd HD-concept. Degelijk, relatief eenvoudig te bedienen, goed in beeld en zeker ook geluid plus zo ongeveer alles wat een videamateur in deze prijsklasse er van verwacht. Wel alweer een aantal jaartjes op leeftijd maar nog altijd een prima stuk videogereedschap voor de vakantie. De kenner spreekt over een combinatie van een eenvoudige workflow, professionele prestaties en draagbaarheid. Ruim voldoende zoom met 20x HD optische zoom, DIGIC DV 4-processor en een HD CMOS Pro-beeldsensor. Ook een mooie lichtsterkte van F1.8 met al vanaf F 2.8 heldere en natuurlijke beelden. Het grote dynamische bereik en de hoogwaardige CMOS Pro-sensor zorgen voor mooie Full HD beelden. De opslag gaat in AVCHD of MP4. Natuurlijk ontbreken een aansluiting voor een hoofdtelefoon of microfoon niet.

Opvallend is het relatief hoge gebruikersgemak mede dankzij het 3 inch touchscreen, een kantelbare EVF en een schakelbare zoom-/scherpstelring op de lens. De 5-assige optische en elektrische beeldstabilisatie zorgen voor minder vertekening door ongewenste beweging in de video. Dankzij de twee SD geheugenkaartsleuven heb je altijd voldoende opslag voor jouw video’s. Geen 4K maar Full HD en dat videoformaat is nog lang niet dood. En op vakantie biedt dit compactere videoformaat betere mogelijkheden om clips snel te delen. Belangrijke specificaties zijn verder Sensortype: 1/2,84 type geavanceerd HD CMOS PRO, VCHD-opnamen in Full HD bij 1920 x 1080 of MP4-opnamen bij 50p naar SD-kaarten, digitale zoom tot 400x, optisch zoombereik 3,67 – 73,4 mm, minimale focusafstand: 10mm, gezichtsdetectietechnologie en slow motion. De accu gaat relatief lang mee.