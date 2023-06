Adobe Premiere Pro in de Creative Suite

Adobe Premiere gaat al zo’n 30 jaar mee en is de lieveling van menige videoamateur. Maar ook in de filmwereld wordt de Pro-versie veel gebruikt. Er bestaan meerdere versies van voor de beginner en gevorderde. Voor de Big Five komt de 2023 Pro versie in de Creative Suite voor Windows en Apple besturingssystemen in aanmerking. Adobe levert dit NLE-pakket in de vorm van een maandelijks abonnement. Dat heeft als belangrijkste voordeel altijd de meest recente versies op de computer en uitgebreide ondersteuning. Ook kan je het abonnement elk moment weer opzeggen. Omdat Adobe Premiere Pro al zo lang bestaat en heel populair is, bestaat er een overvloed aan ondersteunende filmpjes handleidingen, boeken en online-forums. Ook in het Nederlands. Dan blijven er nauwelijks vragen over.

Adobe Premiere Pro Creative Cloud voorziet in een complete NLE-suite. En je kunt dus ook in The Cloud werken. Het NLE-pakket wordt zowel geroemd als een standaard voor de film/productie-industrie als voor gevorderde amateurs en semipro-gebruikers. De aanwezige workflows spelen daar naadloos op in. Premiere Pro werkt vertrouwd met een tijdlijn, bron- en preview-vensters. De menuvensters en uitklapbare balken zijn behoorlijk gebruiksvriendelijk en intuïtief. Sneltoetsen, speciale keyboards, rollerballs en jog & shuttle bediening zijn voor handen.