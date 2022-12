Alles over DaVinci Resolve Studio montagesuite

Slechts weinig montagepakketten hebben zoveel mogelijkheden in huis als Blackmagic DaVinci Resolve Studio, inmiddels al versie 18.x. Snelle korte en meer uitgebreide editing, volledige kleur- en audiobewerking, bewerking voor de postproduction, hoogwaardige speciale effecten plus animaties, het slikt vrijwel alle mogelijke videoformaten en zelfs voor 8K draait deze softwaresuite de hand niet om. Het NLE-pakket is zowel geschikt voor Windows als Apple OS en verkrijgbaar als een gratis beperktere en volledige betaalde versie.

Blackmagic DaVinci Resolve Studio behoort tot de echt zware montagesoftware. Geen editing-zee gaat deze complete NLE-suite te hoog. Van gewoon snel montagewerk en reportages tot broadcast, speelfilms, muziekclips en commercials. Deze montagesuite is uiterst volledig. Bij het editen zelf op een onbeperkt aantal sporen in de tijdlijn is er deze keuze als compleet met alle opties en vensters als snel (cut) alleen de noodzakelijke NLE-tools. en vensters. Het samen editen met meerdere personen, in the cloud, scripting, professionele keying, HDR, surround sound, beauty tools en een proxygenerator-appen ontbreken niet.

Oorspronkelijk was DaVinci Resolve een professioneel pakket voor kleurbewerking, colour grading in de postproduction. Deze krachtige module zit er nog altijd in, zowel snel toegankelijk voor de leek als meer geavanceerd. Een complete geluidstudio ontfermt zich over de dynamische 3D soundtrack. Er zijn tal van professionele speciale video-effecten en animaties aan boord. De importformule slikt vrijwel elk formaat. En er zijn tal van export- en share-mogelijkheden.