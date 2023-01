Achtergrond: Met 4 audiokanalen opnemen bij video

De Panasonic GH6

De hybride Lumix GH6 systeemcamera is speciaal bedoeld voor de filmmaker en cineast. Behalve de talrijke videoformaten aan boord biedt de Panasonic GH6 ook het met vier kanalen tegelijk audio opnemen. Bovendien kan je het geluid tevens nog eens per kanaal afzonderlijk monitoren via de hoofdtelefoon of oortjes.

De GH6-body beschikt over twee ingebouwde stereomicrofoons en een 3.5 mm ingang (minijack) voor externe microfoons. In deze minijack audio-in prikken wij de eigen Panasonic XLR-adapter, de DMW-XLR1. Die geeft meteen twee XLR- en/of andere audio-ingangen extra. Deze zijn via schakelaartjes te selecteren. Je kunt hierbij tevens het volume handmatig bijregelen en mixen.

Ga vervolgens naar het audiomenu en kies met welke kanalen je wilt opnemen en welke je wilt monitoren. Dat kan afzonderlijk, in combinaties of alle vier tegelijk. Handig is de aparte microfoonknop rechtsboven op de camerabody waarmee je direct de audio-info per spoor kunt weergeven op het monitorscherm.

In de praktijk een prima oplossing voor het registreren van vierkanaals audio.