Vogel’s komt met nieuwe tv-beugelreeks Elite voor grote televisies

Vogel’s heeft een nieuwe serie televisiebeugels gemaakt die speciaal zijn ontwikkeld voor grote televisies. De reeks, Elite, hebben ondanks dat ze voor ‘dikke’ televisies zijn zelf juist een heel slank ontwerp.

Televisies worden steeds groter. We stappen steeds vaker af van het idee dat een grotere televisie qua kijkverte te dichtbij zou zijn. Dat komt mede door de kwaliteit van het beeld: alles is nu zoveel scherper, dat het niet uitmaakt of je er dicht op zit of juist wat verder vanaf. Althans: het gaat nu meer om persoonlijke voorkeur. Nederlanders schijnen steeds vaker te kiezen voor een grotere televisie en daar hoort natuurlijk een stevige tv-beugel bij.

Advertentie

Vogel’s

Vogel’s is een van de bekendste merken op het gebied van tv-beugels. Het heeft speciaal voor die grote joekels van televisies muurbeugels geïntroduceerd: Elite. Het slanke design zorgt dat de televisie nog veel dichter op de muur kan hangen. Het merk heeft geen beugels die slanker zijn dan deze. Ondanks hun ranke verschijnen zijn ze echter niet minder sterk. De sterkste Elite kan een televisie van maximaal 100 kilo dragen. Qua grootte gaat het tot 100 inch.

Er zijn drie verschillende Elite-varianten:

Fixed – een TV beugel met een extreem platte bevestiging tegen de muur (1,5 centimeter)

Full-Motion+ – De slankste draaibare tv beugel met draaihoek tot 180 graden.

Forward Motion – Dankzij een 4-armig mechanisme heeft de beugel een grote voorwaartse reikwijdte van 69 cm met een draai van maximaal 120 graden.

Fixed Elite

Er zit op de Fixed Elite een Auto-ClickLoc veiligheidssysteem om de tv te vergrendelen waarbij je duidelijk een klik hoort ter bevestiging. Er worden bovendien patches meegeleverd om je televisie te beschermen. Dankzij geïntegreerde kabelchips kun je de kabels achter je televisie goed wegwerken en met de geïntegreerde waterpas kun je je televisie makkelijk recht hangen.

Elite Full-Motion+ en Forward Motion

De Full-Motion+ en Forward Motion Elite-beugels zijn voorzien van OneFinger Movement, waarbij je maar één vinger nodig hebt om de televisie goed te draaien. Bij de Full-Motion+ kan het toestel slechts 4 cm van de muur hangen, maar bij de Forward Motion is dat 4,5 cm. De draagarmen zijn maximaal 74 centimeter om te zorgen dat grote schermen veilig en wel kunnen draaien. Er zit ook 2D-Leveling op de beugels om je tv altijd waterpas te hangen. Ook deze beugels hebben systemen om kabels weg te werken. Er worden ook afdekplaten bijgeleverd om alle technische aspecten van de tv-beugel te verbergen.

Vertrouw je het niet? Vogel’s geeft 15 jaar garantie op deze televisiebeugels. Plus, je kunt ook altijd onze gids om muurbeugels op te hangen erop naslaan.