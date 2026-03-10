Nieuws Audio Algemeen

Barco neemt VerVent Audio over: Focal en Naim krijgen nieuwe eigenaar

10 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Focal-2

Barco heeft een principeakkoord bereikt om 100% van de aandelen van VerVent Audio Holding over te nemen. Daarmee krijgt het Belgische technologiebedrijf onder meer de high-end audiomerken Focal en Naim in handen. Met de stap wil Barco zijn aanbod uitbreiden van beeldtechnologie naar volledig geïntegreerde audiovisuele oplossingen.

Focal naim

VerVent Audio, met hoofdkantoor in Saint-Étienne (Frankrijk), heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen en produceren van premium audioproducten. Onder de merken Focal en Naim vallen onder meer high-end luidsprekers, hoofdtelefoons, studio-monitoren en geïntegreerde audiosystemen voor onder andere auto’s en jachten.

Vooral Focal staat bekend om zijn hoogwaardige luidsprekers en homecinema-oplossingen, terwijl Naim een sterke reputatie heeft opgebouwd met high-end versterkers, streaming-audio en complete muzieksystemen. De twee merken worden wereldwijd verkocht. Volgens Barco blijft de strategie van VerVent gericht op het premiumsegment. Daarbij ligt de focus onder meer op verdere digitalisering, actieve luidsprekers, connected audio en een sterker aanbod voor custom installation en high-end homecinema.

De overname past in de strategie van Barco om audiovisuele oplossingen sterker te integreren. Het Belgische bedrijf is wereldwijd bekend van onder meer professionele projectoren en cinema-technologie. Door high-end audio toe te voegen wil Barco complete entertainmentoplossingen kunnen bieden, zowel voor consumenten als voor professionele toepassingen.

Markt van miljarden

De markt voor premium audio – waaronder high-end hifi en luxe homecinema – heeft volgens Barco een omvang van meer dan 3 miljard euro. Groei komt onder meer door trends als immersieve audio, actieve luidsprekers, geïntegreerde systemen en directe verkoop aan consumenten.

VerVent realiseert momenteel een jaaromzet van ongeveer 110 miljoen euro. Barco betaalt voor het bedrijf een ondernemingswaarde van circa 135 miljoen euro en financiert de overname uit eigen middelen. De transactie moet nog worden afgerond na gebruikelijke goedkeuringen en overleg met werknemersvertegenwoordigers.

Na afronding wordt VerVent ondergebracht in de Entertainment-divisie van Barco, waarbij Focal en Naim hun positie in het premiumsegment moeten behouden en verder uitbouwen.

