Vogel’s viert 50 jaar van innovatie en kwaliteit

Vogel’s heeft sinds de start in 1973 een indrukwekkend productportfolio opgebouwd van innovatie en uitmuntendheid in haar categorie.

“Een halve eeuw geleden is mijn vader begonnen met een visie. Hij wilde mensen helpen hun audiovisuele apparatuur op een betere manier te gebruiken en ervan te laten genieten”, zegt Gerdi Vogels, CEO van Vogel’s. “Nu, 50 jaar later, zijn we trots op wat we hebben bereikt. Onze producten worden wereldwijd gewaardeerd om hun kwaliteit, innovatie en gebruiksgemak. We willen onze klanten bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in Vogel’s.”

Blijven innoveren

Sinds de eerste luidsprekerbeugel, de BEK 100, heeft Vogel’s haar assortiment uitgebreid met een breed scala aan bevestigingsoplossingen voor luidsprekers, televisies en andere AV-apparatuur. Het bedrijf is altijd blijven innoveren om te voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten en de evolutie van AV-technologie zoals de sprong naar LCD en OLED TV. Maar ook in de professionele markt staan ze bekend om de vele (modulaire) bevestigingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor enorme videowalls.

Gerdi herinnert zich de beginjaren van het bedrijf levendig:

Advertentie

“Mijn vader was altijd bezig met het verbeteren van de luidsprekerbeugels en het maken van nieuwe prototypes. Hij was heel vindingrijk en gebruikte allerlei materialen om zijn ideeën tot leven te brengen, zelfs soeplepels van mijn moeder en ons speelgoed waren niet veilig! Vroeger werden de kwaliteitseisen door mijn vader zelf gedaan. Een beugel werd gemonteerd en hij ging er zelf met zijn volle gewicht aan hangen. Dat is natuurlijk veranderd.”

Kwaliteit en duurzaamheid

Naast haar focus op productinnovatie heeft Vogel’s ook altijd duurzaamheid hoog in het vaandel gehad. Het bedrijf streeft naar duurzame productieprocessen, materialen en verpakkingen om een positieve impact op het milieu te maken. Ook heeft Vogel’s oog voor haar medewerkers. Aandacht voor en investeren in collega’s staan hoog in het vaandel.

Mijlpalen 50 jaar Vogel’s

Gedurende de afgelopen 50 jaar heeft Vogel’s vele mijlpalen bereikt. Zo introduceerde het bedrijf naast luidsprekerbeugels ook tv-beugels en oplossingen voor projectie- en audioapparatuur. Vogel’s opende deuren voor export en breidde haar aanwezigheid uit naar vele landen over de hele wereld. Inmiddels bestaat het bedrijf uit bijna 250 medewerkers wereldwijd, heeft het eigen vestigingen in Duitsland, Spanje, Benelux, Hong Kong en Nanjing en staat het hoofdkantoor nog altijd op dezelfde plek in Eindhoven.

Stabiele factor

“Al die jaren is Vogel’s een stabiele factor geweest in een snel veranderende tv en professionele display markt”, aldus Gerdi Vogels. “We blijven vooroplopen in innovatie en streven naar de hoogste kwaliteit om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”

Terwijl Vogel’s het 50-jarig jubileum viert, kijkt het bedrijf trots terug op haar rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit. Vogel’s heeft talloze iconische producten ontwikkeld, designprijzen gewonnen en toegewijde medewerkers mogen verwelkomen. Met de drive voor kwalitatieve oplossingen en productinnovaties, kijkt Vogel’s uit naar wat ons de komende decennia gaat brengen.