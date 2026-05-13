Karaokesessie in je zak met de EasySing Mic Mini van JBL

JBL komt dit keer niet met een koptelefoon of een bluetoothspeaker, maar met een compacte en draadloze microfoon in broekzakformaat. En het is daarnaast ook nog een slimme microfoon en geschikt voor allerlei toepassingen. Klik de usb-c-dongle in een JBL-speaker als de Flip 7, Charge 6, Boombox 4 of Go 5 en je bent klaar om te gaan. De microfoon beschikt over een Vocal Removal-functie om lead vocals uit elke track te halen. Zo kun jij de vocals overnemen en helemaal los gaan op de muziek tijdens je eigen karaokeparty. Geen karaokefan? Je kan de EasySing Mic Mini ook gebruiken om te presenteren, een podcast opnemen of voor interviews.

De microfoon gaat tot zes uur mee op een enkele lading en via de dongle nog eens zes extra uren. De draadloze verbinding via de usb-c-dongle heeft een bereik van twintig meter. Via de JBL One-app heb je meer controle inclusief een equalizer, presets en effecten. Dankzij Voice Boost klinkt je stem ook helder en vol en klinkt je als amateur ineens als een pro.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL EasySing Mic Mini is vanaf juni verkrijgbaar voor 149,99 euro.