Trapklimmende robotstofzuiger van Dreame komt eraan

Tijdens de IFA 2025 in Berlijn kregen we al een kijkje in de keuken bij Dreame. Het merk liet daar de Dreame Cyber X voor het eerst zien. De lancering lijkt nu aanstaande, want op 27 mei gaat het merk de Cyber X officieel lanceren. Een releasedatum zal dan niet lang meer op zich laten wachten. De Cyber X ondersteunt verschillende soorten trappen. Rechte trappen, L-vormige trappen, wenteltrappen en open trappen. Een eerste trede tot 30 centimeter hoogte is geen probleem en ook andere obstakels tot 35 centimeter kan de Cyber X overwinnen.

Daarnaast pakt Dreame ook flink uit met een geheel nieuwe collectie aan robotstofzuigers. Zo is daar de Dreame X60 Pro-serie, bestaande uit drie verschillende modellen met de X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix en de X60 Pro Master. De Ultra Complete is de geavanceerdste versie van de X60 met dubbele UltraExtend-armen waarbij de zijborstel tot 12 centimeter kan uitschuiven en de dweilpad tot 18 centimeter. Ook aanwezig is AI OmniSight System 3.0 voor ultranauwkeurige detectie en intelligente reacties, een zuigkracht tot 42.000 Pa en ultrasnel laden. Slechts 5,5 minuten laden op het thuisstation is al genoeg om de batterij 24 procent op te laden. De X60 Pro Ultra Complete kan ook drempels beklimmen, maar natuurlijk geen trappen zoals de Cyber X. Toch zijn drempels tot 5,2 centimeter en dubbele drempels tot 10 centimeter geen probleem.

