Video: de nieuwe Philips OLED+936 Ultra HD oled-tv uitgelicht

Philips OLED+936

Vooraan in het nieuws staat natuurlijk de OLED+936-reeks. De combinatie van OLED beeldkwaliteit en Bowers & Wilkins geluid levert niet alleen een mooi en opvallend design, maar ook uitstekende prestaties. De Philips OLED+936 is uitgerust met het nieuwe, helderdere OLED-paneel (opgelet, niet op de 48 inch), en de P5 AI Dual Processing Engine. Die laatste kreeg alle verbeteringen die we eerder al op de OLED806 zagen, zoals Ambient Intelligence, automatische filmdetectie en Fast Motion Clarity. De unieke troeven van vorig jaar zoals een verbeterde anti-banding oplossing en anti burn in preventie blijven uiteraard ook aanwezig. Twee HDMI 2.1-aansluitingen, met alle gamerfuncties maken het toestel ook aantrekkelijk voor gamers. Lees zeker onze review van de OLED+936.