Sony kondigt geen nieuwe tv’s aan tijdens CES 2023

Sony heeft vandaag bevestigd tegen de traditie in te gaan en geen nieuwe televisies aan te kondigen of te lanceren tijdens CES 2023 in Las Vegas. Normaal gesproken pakt het Japanse bedrijf hier groots uit en zien we alle nieuwe televisies voor het komende jaar de revue passeren.

Sony legt de focus deze week vooral op gaming, met de PSVR2 als belangrijkste peiler. Ook komt het bedrijf mogelijk met zijn eerste elektrische auto.

Toch krijgen we binnenkort wel nieuwe televisies van Sony te zien. De fabrikant laat weten in de late lente een evenement te organiseren dat geheel in het teken staat van televisies en audioproducten. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we dan onder meer nieuwe QD-OLED-televisies te zien.