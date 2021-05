Sony Bravia LCD-tv: drie top-lcd’s op een rij (ADV)

Sony X85J: Klaar voor gaming

Ben je een fervente gamer? Dan heb je ongetwijfeld een Playstation 5 of Xbox Series X in huis gehaald. Gamen in 4K aan 120 beelden per seconde, daar kijk je echt naar uit. De spelervaring is dan supervloeiend en haarscherp! Je bochtenwerk op het circuit van Monaco zal heel wat scherper zijn, en je schoten zullen hun doel niet meer missen. Om die droom waar te maken heb je wel een tv nodig met HDMI 2.1-aansluitingen die geschikt zijn voor die beeldenstroom.

De Sony X85J biedt alle goeds dat je vindt in de X82J, en biedt daarenboven twee HDMI 2.1-aansluitingen die klaar zijn 4K120-gaming. Ze ondersteunen ALLM (Auto Low Latency Mode) zodat je automatisch naar de game beeldmode met de laagste input-lag overschakelt zodra je begint te gamen. Ondersteuning voor VRR (Variable Refresh Rate) komt later beschikbaar via firmware update. VRR elimineert haperende en gescheurde beelden. Om al je supersnel gamingplezier haarscherp weer te geven is de X85J voorzien van een 100Hz-paneel. Zelfs de meest hectische actiescènes komen zo haarscherp in beeld.