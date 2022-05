Samsung QE65S95B en QE55S95B QD-oled-tv’s nu te koop in de Benelux

Samsung heeft begin dit jaar zijn eerste oled-televies met quantum dot-technologie gelanceerd. De zelf geproduceerde modellen moeten met name op het gebied van kleurweergave en helderheid goed scoren. Samsung OLED, zoals het bedrijf het zelf dus noemt, combineert de performance van de Neural Quantum Processor 4K en de intelligentie van het Tizen-platform met het geluid van Samsung Object Tracking Sound en Q-Symphony met Dolby Atmos. Het geheel is samengebracht in een slank LaserSlim design. Verder heeft de S95B een OLED-helderheidsversterker voor een iets hogere piekhelderheid.

Ook beschikt de QD-oled-televisie over de 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. HDR wordt ondersteund in de vorm van HDR10, HLG en HDR10+. Ook is HDMI 2.1 aanwezig en beschikt de tv over een filter dat reflecties moet voorkomen. De S95B maakt gebruik van Samsungs Motion Xcelerator Turbo+ om vertragingen en blur tegen te gaan. Op het gebied van audio is een 60 Watt 2.2.2-kanaals audiosysteem met met ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig. Het smart tv-platform is Tizen, inclusief ondersteuning voor de Google Assistant en Samsung SmartThings.

De 55-inch gaat 2.499 euro kosten, terwijl je voor de 65-inch een bedrag van 3.399 euro moet overhandigen. Hieronder vind je de laagste prijzen van dit moment. Meer weten over deze QD-oled-televisie? Lees dan onze uitgebreide preview.