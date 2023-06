Samsung lijkt met 83-inch oled-televisie van LG Display te komen

Samsung en LG Display zijn al tijden in gesprek over een samenwerking waarbij Samsung oled-panelen van LG Display afneemt. Het lijkt erop dat we nu eindelijk de vruchten van deze samenwerking gaan zien, want Samsung zou de komst van een 83-inch oled-televisie voorbereiden, voorzien van een paneel van LG Display.

Koreaanse media melden dat we komende september mogelijk al een oled-televisie van Samsung gaan zien die beschikt over een WOLED-scherm van LG Display. Het gaat om een 83-inch model en LG Display is momenteel de enige fabrikant die oled-schermen in dit formaat produceert. De komst van de televisie zou blijken uit de registratie van een model met de naam KQ83SC90A. Deze is gespot bij het National Radio Research Institute in Zuid-Korea, waar Samsung elk jaar de nieuwe modellen registreert.

Opvallend is dat het model KQ83SC90A doet vermoeden dat de televisie onderdeel zal uitmaken van de S90C-serie, die in Zuid-Korea onder de naam SC90A gaat. In die serie zien we al 55-inch, 65-inch en 77-inch modellen terug die beschikken over een QD-OLED-scherm van Samsung zelf, wat mogelijk voor verwarring bij consumenten gaat zorgen. Voorlopig is het echter afwachten waar Samsung daadwerkelijk mee komt. De verwachting is dat we rond IFA 2023 meer te horen krijgen.