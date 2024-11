Samsung lijkt in 2025 83-inch QD-OLED tv’s op de markt te brengen

Momenteel is de QD-OLED-displaytechnologie van Samsung Display, die concurreert met LG Display’s WOLED-technologie, alleen beschikbaar in 55, 65 en 77 inch in tv-modellen zoals de Samsung S95D-serie.

Uit de onderdelendatabase van Samsung zie we nu ook verwijzingen terug naar Samsung-modelnummers uit 2025 en daar komt een 83-inch model in voor.

De Samsung-onderdelendatabase bevat verwijzingen naar zowel ‘QD83S95FAE’ als ‘QE83S95FAT’, wat suggereert dat het vlaggenschip van 2025 wordt gelanceerd als de Samsung S95F, ter vervanging van de S95D van dit jaar en zonder de letter ‘E’.

De informatie suggereert echter ook dat de 83-inch Samsung S95F beschikbaar zal zijn met zowel QD-OLED- als WOLED-panelen, waardoor de paneelloterij wordt uitgebreid van de S90D van dit jaar naar de S95F van volgend jaar – in ieder geval voor de 83-inch modellen. Het komt er dan op neer dat je als consument wel heel erg goed op moet letten om te weten of je een QD-OLED-tv of een WOLED-televisie koopt.

De 2025-modellen worden naar verwachting onthuld op de CES 2025 die plaatsvindt in januari.