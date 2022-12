‘Samsung lanceert eerste 77-inch QD-OLED tv volgende maand’

Begin dit jaar introduceerde Samsung – samen met Sony – de eerste QD-OLED-televisies. Deze modellen zijn voorzien van een oled-paneel dat uitgerust is met een quantum dot-filter, wat onder meer moet zorgen voor een hogere helderheid en nauwkeurigere kleurweergave. De eerste QD-OLED-televisies kwamen in 55-inch en 65-inch formaten en dus moesten de liefhebbers van grotere formaten nog even geduld hebben.

De kans is groot dat we komend jaar de eerste grotere formaten in de winkels gaan tegenkomen. Volgens berichten van het doorgaans betrouwbare ETNews komt Samsung in 2023 namelijk met de eerste 77-inch QD-OLED-televisie. Het formaat is niet de enige ‘verbetering’. Samsung zou namelijk ook de zwartwaarden verbeterd hebben, een punt dat bij de huidige S95B-serie niet altijd positief beoordeeld werd.

De nieuwe QD-OLED-televisies voor 2023 zouden verder voorzien zijn van de 4K-resolutie, HDR-ondersteuning, het Tizen smart tv-platform, HDMI 2.1 en alle andere bekende features van Samsung. Tijdens CES 2023 in Las Vegas verwachten we meer details van de Zuid-Koreaanse fabrikant.