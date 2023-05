Samsung gaat gebruikmaken van oled-panelen van LG Display

Volgens Reuters gaat LG Display dit kwartaal al beginnen met het leveren van oled-panelen aan Samsung. In de overeenkomst staat dat LG Display twee miljoen panelen gaat leveren in 2023. In daarop volgende jaren gaat het om drie tot vijf miljoen oled-panelen per jaar. Het gaat in beginsel om high-end schermen in een wat groter formaat dan gemiddeld. Samsung wil graag starten met 77-inch en 83-inch als aanvulling op de eigen qd-oled-panelen. In 2017 nam Samsung ook al lcd-panelen af van LG Display.

Er gingen al langer geruchten rond dat LG Display in gesprek was met ‘een nieuwe klant’. Volgens Reuters is dat inderdaad Samsung. Officieel is de deal echter nog niet bekendgemaakt. Zowel LG Display als Samsung weigeren op dit moment nog te reageren. Voor LG Display is het waarschijnlijk een goede deal, want het bedrijf draait al lang niet op de volledige capaciteit. Inflatie, een economie die langzaam tot stilstand komt en de naweeën van Corona zorgen ervoor dat er minder vraag is naar nieuwe televisies. De deal moet de productie een boost geven van 20 tot 30 procent, is de verwachting van experts. Dat was hard nodig, want de afgelopen vier kwartalen stond het bedrijf in het rood.

Deal binnenkort bekendgemaakt

Waarschijnlijk wordt binnenkort bekendgemaakt dat LG Display en Samsung de deal hebben gesloten. Dan komen we ook meer details te weten over de deal.