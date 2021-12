‘Samsung brengt in 2022 naast QD-OLED ook OLED tv’s op de markt’

Als we alle berichten van de afgelopen maanden mogen geloven dan brengt Samsung in 2022 een indrukwekkende tv line-up op de markt. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou namelijk Neo QLED-televisies (ook wel miniled genoemd), QD-OLED televisies en OLED televisies op de markt willen brengen.

De geruchten komen uit Zuid-Korea, waar nieuwsmedium The Elec bericht over de beslissing van Samsung om 2 miljoen oled-panelen bij LG Display in te kopen. Samsung zou hiermee 1.5 miljoen OLED tv’s en 500.000 QD-OLED tv’s in 2022 op de markt willen brengen.

Als dit waar is dan is het nogal opvallend, aangezien Samsung hiermee de kas van concurrent LG Display spekt en bovendien lijkt toe te geven dat OLED de betere beeldtechniek is, voor de korte termijn althans. Samsung werkt immers al wat jaren aan de microled-techniek, maar die techniek lijkt nog verre van klaar en betaalbaar voor de massa.

Begin januari gaat in Las Vegas CES 2022 van start en dan krijgen we waarschijnlijk ook precies te horen wat Samsung komend jaar van plan is.