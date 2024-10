Marantz lanceert Horizon en Grand Horizon draadloze luidsprekers

De Horizon en Grand Horizon stralen moderne luxe uit, met het iconische ronde patrijspoortmotief van Marantz als centrale element in het ronde ontwerp. Elk model is bekleed met Marantz Radiance 360o Seamless Ecofiber, een stof gemaakt van gerecycled oceaanplastic, ontwikkeld in samenwerking met de mode-industrie. De stof heeft een luxe uitstraling door de toevoeging van gouden lurex, wat de warme uitstraling van het ontwerp en geluid versterkt.

De luidsprekers zijn beschikbaar in drie kleuren: het donkere Midnight Sky, het heldere Moon Ray en het warme Marantz Champagne. Elk model rust op een marmeren voet die bij de luidsprekerkleuren past. Voor wie de luidsprekers anders wil plaatsen, biedt Marantz een houten vloerstandaard voor de Horizon en muurbeugels voor beide modellen.

Horizon en Grand Horizon zijn draadloze oplossingen voor kamer vullend geluid met een breed bereik. Elk model bevat een configuratie van drivers voor het hoog en midden. Om voor een ruimtelijke luisterervaring te zorgen, wordt dit geluid vanuit één centrale subwoofer afgegeven. Het geluid wordt geleverd door de Marantz Rise versterkertechnologie. Dit is gebaseerd op de responsieve en thermisch efficiënte FET-technologie en biedt een uitgangsvermogen van 310 W of 370 W (voor respectievelijk Horizon en Grand Horizon volgens de FTC-norm). Deze krachtige kern stuurt een aantal hoogwaardige Marantz Gravity drivers aan, elk met neodymium magneten voor de combinatie van nauwkeurigheid, responsiviteit en lage vervorming. Het hart van Horizon bestaat uit een 165 mm subwoofer, aangevuld met twee 25 mm silk-dome tweeters en drie 50 mm drivers. Grand Horizon is de grotere luidspreker en heeft een 200 mm subwoofer, drie 25 mm tweeters en vier 76 mm drivers voor het midden.

De ingebouwde Marantz Mirage DSP maakt het mogelijk de geluidskenmerken van deze geavanceerde luidsprekers op de stemming en de muzieksmaak van de luisteraar af te stemmen. Deze digitale ‘dirigent van de luidspreker’ is via de HEOS-app te bedienen om bijvoorbeeld de helderheid, ruimtelijkheid en warmte van het geluid aan de voorkeur van elke gebruiker aan te passen. Het is ook mogelijk een Sound Master Mode te selecteren, zodat luisteraars het geluid van de Horizon of de Grand Horizon precies zo kunnen ervaren zoals Yoshinori Ogata, de Sound Master van Marantz, wil dat ze klinken.

Zodra je een van de luidsprekers nadert, activeren ingebouwde nabijheidssensoren automatisch de luidspreker. Met Marantz AuraControl, dat gebruik maakt van 100 verborgen leds en lichtsensoren, ontstaat er een naadloze interactie tussen licht en geluid. Door de ring rond de subwoofer aan te raken, kun je het volume aanpassen, dat op subtiele wijze wordt weergegeven.

De Horizon en Grand Horizon maken gebruik van het HEOS-platform van Marantz, waarmee ze toegang bieden tot populaire streamingdiensten zoals Amazon Music, Deezer, Spotify en TIDAL. Ook zijn Apple AirPlay2 en Bluetooth ingebouwd voor streamen vanaf mobiele apparaten. Beide modellen hebben ook fysieke aansluitingen, zoals analoog, optisch, HDMI en USB-C, en ondersteunen Dolby Atmos via HDMI.

De Marantz Horizon en Grand Horizon zijn vanaf Januari 2025 beschikbaar voor respectievelijk 3.800 euro en 6.000 euro.

Marantz Horizon

310W versterking (uitgangsvermogen volgens de FTC-norm), 745W piek

2x 25 mm tweeters, 3x 50 mm drivers voor het volledige bereik, 1x 165 mm subwoofer

Stereo RCA-ingang x1, optische ingang x1, HDMI eARC x1, USB-C x1

HEOS Built-in inclusief Bluetooth, Airplay2, Spotify Connect en ondersteuning voor populaire streamingdiensten zoals Amazon Music, Deezer, Spotify en TIDAL.

366 x 210 x 387,5 mm (14,33 x 8,27 x 15,26″) (W x D x H)

€3800

Marantz Grand Horizon