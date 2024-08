Dit unieke festival wordt gehouden op 28 en 29 september in Spectrum Schijndel en bevat drie verschillende wedstrijden op het gebied van: foto-, film- en AV producties, presentaties en workshops. Het festival is bedoeld voor elke amateurfilmer of -fotograaf die de natuur vastlegt met foto’s, video’s of AV- presentaties. ‘Madelief’ is gebaseerd op de nationale bloem van Nederland, het madeliefje. Het festival wordt georganiseerd door de Fotobond, Filmbond NOVA en de NVBG.

Bijzonder is de één-minuut-filmwedstrijd, voor korte films zoals we die kennen van de Vroege Vogels-rubriek ‘Zelf Geschoten’. Vroege Vogels is aanwezig op het festival en zal aandacht besteden aan deze rubriek én aan het maken van natuurfilms. De bekende natuur – en landschapsfotografen Jan Vermeer (zaterdag) en Bas Meelker (zondag) zullen lezingen verzorgen.

De deelname is gratis en voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van een aangesloten club. Lees de voorwaarden voor deelname op de website: www.madelief.org.

28 en 29 september

Iedereen is welkom op 28 en 29 september in Spectrum Schijndel. Zend vooral ook leuke natuurfilms, -foto’s of AV-presentaties in tot uiterlijk 23 augustus 2024! Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals workshops natuurfotografie en excursies vogels kijken op de Brouwersdam, in samenwerking met Natuurfotografie.nl.

Het festival wordt ondersteund door het Brabants Landschap, Pixfactory, de Fotofabriek, Vroege Vogels en Fonds Cultuur Participatie.