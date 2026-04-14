Persoonlijk

Ik bezoek nogal eens hifi-zaken en ben er de laatste maanden al meerdere malen getuige van geweest dat hifi-liefhebbers weer een sacd-speler kochten, vaak zelfs een wat duurder topmodel. Het draaien van zo’n mooi zilveren schijfje, zo mooi kleurend in lamplicht trouwens, en het fysieke bezit van een tastbare verzameling speelt veelal een rol, naast de geweldige geluidsweergave van sacd. Ja, er bestaan inmiddels streaming DSD-formaten met nog hogere frequenties, zoals bijvoorbeeld DSD128, DSD256 en DSD512. Ik beschik als klassiek musicus over een goed ontwikkeld en kritisch gehoor. Voor mij is het luisteren naar DSD64 al meer dan goed genoeg, met een rijkdom aan details, nuances, dynamiek en zwarte diepte en stilte. Ik doe dat dan wel via goede apparatuur, zoals mijn referentie sacd-spelers voor Music Emotion, de Esoteric K-03XD Special Edition en Esoteric K-05XD (die trouwens kan upsamplen tot 22,5 mHz), en met goede kabels zoals Siltech Classic Legend 680 en bijvoorbeeld de Stax SRM-T8000 en SR-X9000 combinatie. Ik heb qua gevoel nooit zoveel gehad met playlists, muziekservers en usb-sticks met data. Natuurlijk zijn er tegenwoordig heel goede streamers op de markt, maar bij mijn luistertesten gebruik ik echter vrijwel alleen sacd en cd als referentiebronnen.