Review: Panasonic TX-65JZW2004 (JZW2004-serie) oled tv

Panasonic TX-65JZW2004 - Beeldverwerking

Panasonics beeldverwerking is al enkele jaren voorbeeldig. We verwachten dan ook geen revolutionaire nieuwigheden. De beeldverwerker kreeg een ‘AI’-label, het is nu de HCX Pro AI. Panasonic zet zijn AI in om het beeld licht aan te passen op basis van de gedetecteerde content. Om het te gebruiken moet je wel de ‘AI Beeldmode’ selecteren. Vervolgens kan je de sterkte van het effect nog aanpassen. Het effect leek ons redelijk beperkt, dat is typisch voor Panasonic dat een erg zachte hand heeft als het om beeldverwerking gaat. Hoedanook preferen we toch een beeldmode die correcte weergave garandeert, zoals Filmmaker mode of True Cinema.

De processor kwijt zich verder uitstekend van zijn taken. De upscaling is zeer goed, en levert een relatief zacht beeld. Wie wat extra detail wil accentueren zonder beeldfouten te veroorzaken kan ‘Resolutie remasteren’ activeren en ‘scherpte’ optrekken van 30 naar bijvoorbeeld 50. De ruisonderdrukking is goed, maar gaat aanzienlijk voorzichtiger te werk dan bij andere fabrikanten. De ‘minimum’ stand laat je best altijd geactiveerd. Met sommige compressieruis, zichtbaar als blokvorming heeft de Panasonic het wat lastiger. Daarvoor moesten we toch minstens de ‘Midden’ stand nemen om voldoende ruis weg te werken.

We noteerden wel één verschil met vorig jaar. Waar de voorgaande modellen uitstekend banding vermeden in onze donkere Game of Thrones scène, laat de JZW2004 daar toch aanzienlijk meer banding zien. De oorzaak is niet echt te achterhalen, maar we vermoeden dat Panasonic de weergave van zwartdetail wat heeft verbeterd en daardoor de banding meer zichtbaar maakt. Zelfs met ‘MPEG remasteren’ op maximum blijft er banding zichtbaar.

Intelligent Frame Creation levert mooie, vloeiende beelden en reageert ook prompt op snelle panbeelden. De Minimum stand is zeker aan te raden. Hogere instellingen kan je gebruiken als je werkelijk alle schokken wil vermijden. De Panasonic veroorzaakt bovendien relatief weinig beeldartefacten. Wie ook maximaal detail wenst, activeert optie ‘Zwart kader invoegen’. Deze Black Frame Insertion (wat is BFI) zorgt voor verbeterde bewegingsscherpte, handig voor sport of games. Je verliest uiteraard wat helderheid, maar het beeld flikkert niet duidelijk.