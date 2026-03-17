Hisense presenteert TV-line-up voor 2026: Focus op RGB MiniLED en grootformaat

Waar Hisense in 2025 de eerste RGB MiniLED-modellen introduceerde, wordt deze techniek in 2026 toegepast in drie series: de UXG, UR9S en UR8S. Bij deze technologie worden licht en kleur afzonderlijk aangestuurd, wat resulteert in een hogere kleurnauwkeurigheid en verbeterd contrast.
De belangrijkste technische specificaties van de 2026-modellen omvatten:
- Kleurdekking: De UR9S biedt een kleurdekking tot 100% BT.2020, terwijl de UR8S tot 110% BT.2020 reikt.
- Helderheid: De piekhelderheid loopt op van 3.800 nits bij de UR8S tot maximaal 8.000 nits bij de UXG Pro.
- Beeldverwerking: De nieuwe Hi-View AI Engine RGB optimaliseert automatisch contrast, helderheid en kleur op basis van de getoonde content.
- Schermkenmerken: De topmodellen zijn uitgerust met Anti-Reflection en Glare-Free coatings om reflecties van omgevingslicht tegen te gaan.
- Gaming: Verversingssnelheden tot 180Hz (bij de UR9S en UR8S) en VRR-ondersteuning maken de schermen geschikt voor gaming en sport.
Uitbreiding van het 100-inch segment
Hisense breidt het aanbod van zeer grote schermen (100 inch en groter) uit naar verschillende prijssegmenten. Naast het vlaggenschip UXG (beschikbaar in 100 en 116 inch), verschijnen er 100-inch varianten in de UR8S, U7S (Pro) en E7S Pro series. De UR8S 100-inch beschikt over een native 180Hz VRR-paneel, terwijl de U7S-modellen gebruikmaken van de HI-QLED MiniLED-techniek.
Lifestyle-modellen en audio
Naast de standaard line-up introduceert Hisense nieuwe Lifestyle-tv’s, waaronder de DécoTV (S5Q) en de CanvasTV (S75). Deze modellen zijn ontworpen om op te gaan in het interieur, met opties zoals een ultraslanke muurbevestiging, verwisselbare lijsten en een Hi-Matte display.
Voor de geluidsweergave zijn geselecteerde modellen, zoals de UXG, voorzien van een door Devialet afgestemd 6.2.2 CineStage X Surround-systeem met ondersteuning voor Dolby Atmos.
Overzicht Adviesprijzen en Cashback (Selectie)
Hieronder vind je de volledige prijslijst voor de Hisense 2026 line-up, inclusief de geldende cashback-bedragen voor de actieperiode van 4 mei tot en met 19 juli 2026.
Volledige Prijslijst Hisense 2026 Line-up
|Formaat (Inch)
|Serie
|Cashback (4-5 t/m 19-7)
|Adviesprijs (RRP)
|Prijs na Cashback
|85
|UR9
|
€ 500,00
|
€ 3.999,00
|
€ 3.499,00
|75
|UR9
|
€ 400,00
|
€ 2.999,00
|
€ 2.599,00
|65
|UR9
|
€ 200,00
|
€ 2.099,00
|
€ 1.899,00
|100
|UR8
|
€ 500,00
|
€ 4.999,00
|
€ 4.499,00
|85
|UR8
|
€ 500,00
|
€ 3.299,00
|
€ 2.799,00
|75
|UR8
|
€ 400,00
|
€ 2.499,00
|
€ 2.099,00
|65
|UR8
|
€ 200,00
|
€ 1.799,00
|
€ 1.599,00
|55
|UR8
|
€ 100,00
|
€ 1.199,00
|
€ 1.099,00
|100
|U7 PRO
|
€ 300,00
|
€ 3.999,00
|
€ 3.699,00
|85
|U7 PRO
|
€ 200,00
|
€ 2.499,00
|
€ 2.299,00
|75
|U7 PRO
|
€ 200,00
|
€ 1.999,00
|
€ 1.799,00
|65
|U7 PRO
|
€ 100,00
|
€ 1.399,00
|
€ 1.299,00
|55
|U7 PRO
|
€ 50,00
|
€ 999,00
|
€ 949,00
|100
|U7
|
€ 200,00
|
€ 2.999,00
|
€ 2.799,00
|85
|U7
|
€ 100,00
|
€ 1.999,00
|
€ 1.899,00
|75
|U7
|
€ 100,00
|
€ 1.699,00
|
€ 1.599,00
|65
|U7
|
–
|
€ 1.199,00
|
€ 1.199,00
|55
|U7
|
–
|
€ 899,00
|
€ 899,00
|50
|U7
|
–
|
€ 749,00
|
€ 749,00
|100
|E7 PRO
|
€ 100,00
|
€ 2.299,00
|
€ 2.199,00
|85
|E7 PRO
|
–
|
€ 1.799,00
|
€ 1.799,00
|75
|E7 PRO
|
–
|
€ 1.299,00
|
€ 1.299,00
|65
|E7 PRO
|
–
|
€ 999,00
|
€ 999,00
|55
|E7 PRO
|
–
|
€ 849,00
|
€ 849,00
|50
|E7 PRO
|
–
|
€ 649,00
|
€ 649,00
|43
|E7 PRO
|
–
|
€ 499,00
|
€ 499,00
|85
|E7
|
–
|
€ 1.599,00
|
€ 1.599,00
|75
|E7
|
–
|
€ 1.099,00
|
€ 1.099,00
|65
|E7
|
–
|
€ 849,00
|
€ 849,00
|55
|E7
|
–
|
€ 599,00
|
€ 599,00
|50
|E7
|
–
|
€ 499,00
|
€ 499,00
|43
|E7
|
–
|
€ 449,00
|
€ 449,00
|50
|A5
|
–
|
€ 399,00
|
€ 399,00
|40
|A5
|
–
|
€ 329,00
|
€ 329,00
|32
|A5
|
–
|
€ 249,00
|
€ 249,00
|65
|S7 (Canvas)
|
–
|
€ 1.299,00
|
€ 1.299,00
|55
|S7 (Canvas)
|
–
|
€ 999,00
|
€ 999,00
|43
|S5 (Déco)
|
–
|
€ 499,00
|
€ 499,00
|32
|S5 (Déco)
|
–
|
€ 299,00
|
€ 299,00
|32
|S6
|
–
|
€ 1.199,00
|
€ 1.199,00
Slimme huishoudelijke apparaten
De introductie omvatte tevens nieuwe keuken- en wasoplossingen:
- PureView Multi-door koelkast: Voorzien van een deur die door beweging transparant wordt, een 6,86-inch display voor recepten en een antibacteriële binnenzijde.
- 5i 2-in-1 was-droogcombinatie: Dit apparaat maakt gebruik van warmtepomptechnologie en dertien AI-sensoren (AI Super Wash & Dry) om het verbruik en de cyclus aan te passen aan de belading en waterkwaliteit.
Reacties (0)